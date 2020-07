Koronavírusom sa nakazil člen českej Hradnej stráže

Praha 29. júla (TASR) - U jedného z vojakov českej Hradnej stráže sa preukázalo koronavírusové ochorenie COVID-19. Do karantény umiestnili ďalších príslušníkov jednotky, ktorí sa stretli s nakazeným. S prezidentom Milošom Zemanom vojaci do kontaktu neprišli.



Informoval o tom v stredu spravodajský webový portál Novinky.cz s odvolaním sa na hovorcu Hradnej stráže Jiřího Havla.



"Včera bol na koronavírus pozitívne testovaný jeden vojak. Všetci ostatní, ktorí sa s ním stretli, boli umiestnení do karantény a tiež otestovaní," uviedol hovorca, ktorý údaje o počte vojakov v karanténe nešpecifikoval, ale podľa jeho slov to činnosť Hradnej stráže neovplyvní.



Správa o infikovanom členovi Hradnej stráže prichádza v čase, keď sa Zemanovi skončila dovolenka.



Podľa hovorcu nakazený vojak nepredstavuje pre hlavu štátu riziko. "Vojaci Hradnej stráže sa do blízkosti prezidenta dostávajú iba pri reprezentačných akciách. Nakazený vojak sa do blízkosti prezidenta republiky v uplynulej dobe nedostal," podotkol.



V Prahe sa v ostatných dňoch epidemiologická situácia nevyvíja dobre. Denný nárast prípadov nákazy tam bol v utorok najvyšší od začiatku epidémie - 101. Dovtedy najvyšší denný nárast - 99 prípadov - zaznamenali pražské laboratóriá 4. apríla.



Celkovo v utorok pribudlo v Česku 275 prípadov nákazy; je to druhé najvyššie číslo od júna. Počet aktuálne nakazených je v Česku 4083, uvádza spravodajská webstránka iDNES.cz. V nemocniciach je 108 ľudí s ochorením COVID-19, pričom 16 pacientov je vo vážnom stave.