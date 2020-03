Koronavírusom sa nakazil prvý americký senátor Rand Paul

Washington 22. marca (TASR) - Republikán Rand Paul sa stal prvým americkým senátorom, u ktorého potvrdili nákazu novým koronavírusom. Senátor to oznámil v nedeľu prostredníctvom svojho twitterového účtu, informovala televízia CNN.



Rand Paul má 57 rokov a v Senáte Kongresu USA zastupuje štát Kentucky. Pôvodným povolaním je lekár.



"Cíti sa dobre a je v karanténe. Neprejavujú sa u neho nijaké symptómy a testovať sa nechal len z obozretnosti vzhľadom na to, že intenzívne cestuje a zúčastňuje sa na mnohých podujatiach," uvádza sa v oznámení zverejnenom na oficiálnom twitterovom účte senátora.



Politik pritom nemá vedomosť o tom, že by sa bol stretol s nejakou infikovanou osobou.



Predstaviteľ senátorovej kancelárie neskôr uviedol, že po ukončení predpísanej karantény sa Rand Paul plánuje vrátiť do Senátu a pokračovať vo svojej politickej práci.



Ubezpečil tiež, že zamestnanci senátorovej kancelárie už pred desiatimi dňami prešli na prácu z domu. Prakticky žiaden z nich preto neprišiel do priameho kontaktu s nakazeným.



V USA potvrdili už takmer 30.000 prípadov nákazy novým koronavírusom a najmenej 323 úmrtí. Viac ako 15.000 infikovaných evidujú v štáte New York, z toho vyše 9000 v meste New York.