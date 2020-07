Koronavírusom sa nakazila Bolsonarova manželka aj ďalší minister

Brazília 30. júla (TASR) - Novým druhom koronavírusu sa nakazila aj prvá dáma Brazílie Michelle Bolsonarová. Oznámil to vo štvrtok britský denník The Guardian s odvolaním sa na prezidentskú kanceláriu.



"Zdá sa, že jej zdravotný stav je dobrý a bude dodržiavať všetky existujúce nariadenia," uviedlo tlačové oddelenie úradu prezidenta Jaira Bolsonara.



O jeho manželku sa stará Bolsonarov lekársky tím. Na verejnosti sa naposledy ukázala v stredu popoludní, keď sa so svojím manželom zúčastnila na oficiálnom podujatí v metropole Brazília.



Michelle Bolsonarová bola na koronavírus pozitívne testovaná tri týždne po tom, čo jej manžel 7. júla po prvý raz potvrdil, že sa nakazil koronavírusom. Dva týždne potom strávil v izolácii v prezidentskom paláci v hlavnom meste Brazílie. Minulú sobotu ohlásil, že výsledky jeho testov boli negatívne a vrátil späť do úradu.



Novým koronavírusom sa nakazil už piaty minister v Bolsonarovej vláde. Vo štvrtok bol pozitívne testovaný šéf rezortu vedy, techniky a inovácií Marcos Pontes. Informovala o tom agentúra AP.



Pontes na Twitteri napísal, že je v poriadku a má len mierne príznaky ochorenia COVID-19. "Práve som dostal pozitívny test na nový druh koronavírusu. Som v poriadku, mám len miernu chrípku a bolí ma hlava. Teraz (som) v izolácii. Budem v poriadku. Pracovné povinnosti si plním z izolácie a dodržiavam všetky pravidlá sociálneho odstupu," uviedol.



Minister zverejnil aj video, v ktorom hovorí, že na nový koronavírus sa nechal otestovať v utorok po tom, čo mal zvýšenú teplotu. Ako dodal, bude užívať nitazoxanid, liečivo, ktoré jeho ministerstvo testuje v rámci liečby ochorenia COVID-19.



Koronavírusom sa už predtým infikovali aj minister pre vnútornú bezpečnosť Augusto Heleno, minister baníctva a energetiky Bento Albuquerque, minister pre občianstvo Onyx Lorenzoni a minister školstva Milton Ribeiro.



Bolsonaro čelil domácej i zahraničnej kritike za svoj prístup k pandémii, ktorá si doteraz v Brazílii vyžiadala viac než 90.000 obetí — najviac na svete po Spojených štátoch. V stredu tam evidovali najvyšší denný počet úmrtí (1554) a rekordných 70.869 nových prípadov nákazy. Brazília napriek tomu v stredu, po štyroch mesiacoch, obnovila medzinárodné lety.