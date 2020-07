Priateľka Trumpovho najstaršieho syna sa nakazila koronavírusom

Washington 4. júla (TASR) - Novým koronavírusom sa nakazila priateľka najstaršieho syna prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na Trumpov volebný štáb.



Univerzita Johnsa Hopkinsa predtým oznámila, že Spojené štáty v piatok zaznamenali nový rekord v počte prípadov nákazy koronavírusom. Za 24 hodín tam podľa nej pribudlo 57.683 infikovaných.



Ich celkový počet v krajine sa tak zvýšil na približne 2,8 milióna. Ochoreniu COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, v USA podľahlo už vyše 132.000 ľudí.



Rekordné počty nakazených hlásia USA už tretí deň po sebe. Nové potvrdené prípady infekcie aktuálne pribúdajú v približne 40 štátoch USA, hlavne na juhu a západe krajiny.



Testy potvrdili nákazu aj u Kimberly Guilfoyleovej, ktorá je priateľkou Donalda Trumpa juniora. Ihneď, ako bol známy výsledok jej testu, sa odobrala do izolácie a zrušila verejné podujatia, uviedol predstaviteľ Trumpovej kampane Sergio Gor, ktorého citovala agentúra AP.



U Guilfoyleovej sa podľa neho neprejavujú žiadne symtómy choroby, takže u nej vykonajú ešte ďalší test. Jej zdravotný stav je v súčasnosti dobrý.



Donald Trump junior mal výsledok testu negatívny, ale preventívne sa aj on sám odobral do izolácie a zrušil verejné podujatia. Pár sa momentálne nachádza v Južnej Dakote v rámci získavania financií pre kampaň zameranú na znovuzvolenie súčasného šéfa Bieleho domu.



Napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v USA je aktuálne v Južnej Dakote aj prezident Trump, ktorý sa tam zúčastňuje na oslavách Dňa nezávislosti. Ten sa v USA oslavuje 4. júla, ale prezident už v predvečer sviatku pricestoval do tohto štátu, aby sa tam zúčastnil na ohňostroji na hore Mount Rushmore a predniesol tam slávnostný príhovor.