Koronavírusom sa nakazilo viac ako 13 miliónov ľudí

Ženeva 14. júla (TASR) - Počet ľudí nakazených novým koronavírusom presiahol v pondelok 13 miliónov, pričom len za posledných päť dní pribudol milión infikovaných. Informovala o tom agentúra Reuters.



Za šesť a pol mesiaca zomrelo v dôsledku pandémie COVID-19 viac ako pol milióna ľudí. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v tejto súvislosti uviedol, že v dohľadnej budúcnosti nemôžeme očakávať návrat k "starému normálu", a to najmä v tom prípade, že sa budú zanedbávať preventívne opatrenia.



"Priveľa krajín sa vydalo zlým smerom, vírus zostáva nepriateľom číslo jeden," povedal generálny tajomník WHO na virtuálnom tlačovom brífingu v Ženeve. Mnohé štáty totiž podľa jeho slov narušili dôveru verejnosti, keď vysielali zmiešané informácie o koronavíruse a neprijali dostatočné opatrenia. Ich zlyhanie v boji proti koronavírusu spôsobí, že návrat k normálu nebude možný.



"Ak sa nebudú dodržiavať základné opatrenia, jediný spôsob, akým sa táto pandémia bude vyvíjať, je, že bude horšia a horšia. Nemusí to však byť takto," povedal Ghebreyesus. Vlády jednotlivých krajín by sa mali podľa WHO pri uvoľňovaní opatrení riadiť tým, či v daných oblastiach došlo k prenosu vírusu v komunitách.



Z údajov Reuters, ktoré sú založené na informáciách od vlád jednotlivých krajín, vyplýva, že ochorenie COVID-19 sa aktuálne najviac šíri v Latinskej Amerike.



WHO v nedeľu hlásila rekordný denný prírastok 230.000 nakazených. Viac než polovicu zo všetkých prípadov hlásili zo Spojených štátov a z Brazílie.



Podľa údajov agentúry AFP zverejnených k pondelku 22.00 h SELČ sa koronavírusom na celom svete nakazilo najmenej 13.000.166 ľudí a zomrelo naň 569.990 osôb. Od 1. júla pritom pribudlo viac ako 2,6 milióna nových prípadov.



V USA zaznamenali 3.341.838 nakazených a 135.425 úmrtí. V Latinskej Amerike a Karibiku evidujú 3.380.218 infikovaných vrátane 144.847 obetí. V Európe doteraz pozitívne testovali 2.849.335 osôb a 202.780 ľudí na následky ochorenia COVID-19 zomrelo.