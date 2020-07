Koronavírusom sa už na svete nakazilo viac ako 12,5 milióna ľudí

Paríž 11. júla (TASR) - Počet obetí nového koronavírusu, ktorý sa koncom decembra začal šíriť z Číny, dosiahol celosvetovo 560.425. Vyplýva to zo štatistiky k sobotňajšej 12.00 h SELČ, ktorú zverejnila agentúra AFP.



V sobotu evidovali v 196 štátoch a teritóriách celkovo 12.522.050 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, pričom 6.688.300 ľudí pokladajú úrady za vyliečených. Štatistiky, ktoré AFP vypracúva na základe oficiálnych údajov jednotlivých krajín a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), však pravdepodobne odrážajú len zlomok skutočného počtu prípadov nákazy.



Nákazou najviac postihnutou krajinou zostávajú aj naďalej Spojené štáty, kde doposiaľ zaznamenali 3.184.722 prípadov infekcie, 134.097 úmrtí a 983.185 vyliečených.



Po Spojených štátoch nasleduje Brazília, kde je 1.800.827 infikovaných a 70.398 úmrtí. Tretia je Británia so 44.650 mŕtvymi a 288.133 infikovanými. Taliansko hlási 34.938 mŕtvych a 242.639 prípadov nákazy. Päticu najviac postihnutých krajín uzatvára Mexiko, ktoré má 34.191 úmrtí a 289.174 infikovaných.