Koronavírusom sa v Moskve opätovne nakazili aj niektorí zaočkovaní

Moskva 20. júna (TASR) - V Moskve zaznamenali niekoľko prípadov opätovného nakazenia koronavírusom, a to aj u ľudí, ktorí proti nemu už boli zaočkovaní. Pre ruské médiá to v nedeľu uviedol starosta Moskvy Sergej Sobianin, podľa ktorého je potrebné, aby sa časť obyvateľov Moskvy dala preočkovať. Informovali o tom ruská štátna tlačová agentúra TASS a portál Meduza.io.



"Máme tú česť s novým variantom, s novou indickou mutáciou, takzvanou 'deltou', ktorá je agresívnejšia a priebeh ochorenia je ťažší. To znamená, že je nákazlivejšia a rýchlejšie preniká do organizmu..., preto registrujeme prípady znovunakazenia, a to aj u tých, ktorí sa už zaočkovali," uviedol Sobianin.



Podľa moskovského starostu, aby sa človek nenakazil indickým variantom, musí mať v tele dvakrát toľko protilátok, ako v prípade pôvodného koronavírusu prvýkrát zaznamenaného v Číne.



"Ľudia, ktorí by sa nenakazili predchádzajúcim čínskym variantom vírusu, sa teraz nakaziť môžu..., ale (znovu nakazených) nie je tak veľa. Napriek tomu tí, ktorí sa zaočkovali už dávnejšie, majú zníženú hodnotu protilátok, preto sa mnohí musia preočkovať," vyhlásil Sobianin.



Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško začiatkom júna uviedol, že sa v Rusku koronavírusom nakazilo menej ako 0,8 percenta ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Muraško neuviedol presné čísla, avšak podľa portálu Meduza.io ide o viac ako 100.000 ľudí.



Alexandr Gincburg, riaditeľ Gamalejovho vedeckovýskumného inštitútu epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, ktorý vyvinul ruskú vakcínu Sputnik V, však v nedeľu pre ruské média uviedol, že Sputnik V je účinný proti všetkým známym variantom koronavírusu.



Situácia s koronavírusom sa v Rusku, a predovšetkým v Moskve, v posledných dňoch výrazne zhoršila. V uplynulom týždni zaznamenali v ruskom hlavnom meste takmer 52.000 nových prípadov nákazy, čo je najviac od vypuknutia pandémie, pričom podľa moskovského starostu takmer 90 percent nových prípadov predstavuje práve delta variant.