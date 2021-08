Koronavírusom sa v roku 2020 mohla nakaziť zhruba tretina Američanov

Washington 27. augusta (TASR) - Koronavírusom SARS-CoV-2 sa v roku 2020 mohla podľa najnovších odhadov vedcov z Kolumbijskej univerzity nakaziť až takmer tretina Američanov. O výsledkoch ich výskumu zverejnených v britskom vedeckom časopise Nature informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Výsledky výskumu vedcov z fakulty verejného zdravia na Kolumbijskej univerzite naznačujú, že koronavírusom sa vlani v Spojených štátoch nakazilo približne 103 miliónov ľudí, a teda 31 percent tamojšej populácie.



Jeffrey Shaman, profesor environmentálnych vied na Kolumbijskej univerzite, priblížil, že do oficiálne potvrdených prípadov pritom nebola zarátaná "drvivá väčšina" nakazených.



Oficiálne potvrdené prípady predstavovali podľa vedcov v marci 2020, a teda na začiatku pandémie, približne len 10 percent zo skutočného počtu nakazených. Testovanie totiž bolo vtedy len málo dostupné, približuje DPA. V decembri 2020 však už bola situácia lepšia a zistené prípady vtedy podľa vedcov predstavovali približne 25 percent zo skutočných infekcií.



Vedci pritom poukazujú na to, že ľudia "s miernymi prejavmi alebo bezpríznakovým priebehom infekcie, ktorí však nákazu mohli šíriť", boli testovaní zrejme len málo.



Testovanie aj liečba nákazy sa postupom času zlepšovalo. V dôsledku toho klesol podľa vedcov počet ľudí, ktorí ochoreniu COVID-19 podľahli, a to z 0,8 percenta počas vlaňajšej jarnej vlny nákazy na 0,3 percenta koncom roka 2020.



Ak je oficiálny údaj o počte infikovaných výrazne nižší ako skutočné čísla, znamenalo by to zároveň, že vírus je omnoho menej smrteľný, uvádza agentúra DPA.



Americká Národná akadémia vied zverejnila v júli odhady vedcov Washingtonskej univerzity naznačujúce, že koronavírusom sa do marca 2021 nakazila približne len pätina Američanov.