Koronavírusom sa v Taliansku nakazilo aj 4000 ošetrovateľov

Rím 29. marca (TASR) - Približne 4000 ošetrovateľov v talianskom zdravotníctve sa dosiaľ nakazilo novým druhom koronavírusu, ktorý sa v Taliansku objavil prvýkrát koncom januára. Oznámil to v nedeľu tamojší národný ošetrovateľský zväz (FNOPI), ktorého údaje prevzala tlačová agentúra APA.



Organizácia združujúca zdravotné sestry a bratov vyzdvihla výkony poskytované týmito členmi zdravotníckeho personálu v rámci boja proti koronavírusovej pandémii. Vyzvala zároveň vládu, aby ich vybavila dostatočnými ochrannými prostriedkami.



Celkove 9.448 ošetrovateľov sa medzitým prihlásilo talianskemu úradu civilnej ochrany, ktorý chce posilniť zdravotný systém najpostihnutejšieho regiónu Lombardsko o ďalších 500 pracovníkov.



Odborníci varujú pred nebezpečenstvom rozšírenia tzv. syndrómu vyhorenia medzi zdravotníkmi. Milánska Nemocnica Luigiho Sacca zriadila špeciálnu linku pre sanitárov, kde im v prípade potreby poskytnú psychologickú podporu.



"Päťdesiat percent ošetrovateľov a lekárov je vystavených nebezpečenstvu vyhorenia. Mnohí z nich majú sami príbuzných, ktorí zomreli na COVID-19. Napriek tomu ďalej pracujú," upozornila Emi Bondiová, riaditeľka psychiatrického oddelenia Nemocnice pápeža Jána XXIII. v Bergame. Spomenula pritom prípad lekárky, ktorá neprestala pracovať ani po strate svojho manžela i matky.



V nedeľu priletela do Talianska skupina 30 albánskych lekárov, ktorí majú pomôcť regiónu Lombardsko v boji proti koronavírusovej pandémii. Na letisku ich privítal predseda lombardskej samosprávy Attilio Fontana. Ešte v stredu pricestoval do Bergama v Lombardsku tím zložený zo 104 ruských lekárov a sanitárov.



Taliansko je krajinou, ktorú pandémia nového koronavírusu zasiahla v najväčšej miere. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 presiahol podľa sobotňajších údajov 10.000 a celkový počet nakazených prekonal 92.470.