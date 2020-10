Koronavírusom sa zrejme nakazilo už asi 10 percent obyvateľov planéty

Ženeva 5. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhadla, že koronavírusom sa mohlo nakaziť už zhruba 10 percent svetovej populácie, čo viac ako 20-násobne prevyšuje oficiálny počet potvrdených prípadov. Zároveň varovala, že pandémia nového typu koronavírusu má ničivý vplyv na služby v oblasti duševného zdravia. Informovala o tom agentúra AFP.



Riaditeľ programu núdzových operácií WHO Michael Ryan uviedol, že podľa "najlepších odhadov," je koronavírusom zrejme infikovaný už každý desiaty človek na svete. Tento odhad je viac ako 20-násobne vyšší, ako oficiálne počty nakazených, ktoré - ako dlhodobo upozorňujú odborníci - nie sú reálne.



Vyjadrenie odznelo na zasadnutí 34-člennej výkonnej rady WHO zameranej na boj proti ochoreniu COVID-19. Podľa uvedených odhadov sa koronavírusom mohlo vo svete nakaziť už viac ako 760 miliónov ľudí. Počet potvrdených prípadov, ktoré evidujú WHO a Univerzita Johnsa Hopkinsa, je pritom len vyše 35 miliónov.



WHO v pondelok ďalej varovala, že v rámci súčasnej pandémie sa hlboko podceňuje otázka duševného zdravia. Prieskum vykonaný v 130 krajinách sveta odhalil, že v 93 z nich došlo k vážnemu narušeniu poskytovania služieb v tejto oblasti, hoci sa dopyt po nich zároveň dramaticky zvýšil.



"Ide sa o zabudnutý aspekt (pandémie) COVID-19," uviedla šéfka WHO pre mentálne zdravie Devora Kestelová, podľa ktorej je urgentne potrebné zlepšiť financovanie pre služby v oblasti duševného zdravia, ktoré boli už pred vypuknutím pandémie často podfinancované.



"Úmrtie blízkej osoby, izolácia, strata príjmu a strach vyvolávajú alebo zhoršujú už existujúce problémy v oblasti duševného zdravia," uviedla WHO vo vyhlásení. "U mnohých ľudí sa zrejme zvýšila konzumácia alkoholu a používanie drog, zhoršila nespavosť a úzkostné stavy".