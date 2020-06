WHO zdôrazňuje rýchly nárast prípadov koronavírusu v Afrike

Johannesburg 11. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala, že pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 v Afrike sa zrýchľuje vysokým tempom. Tvrdí, že zatiaľ čo za 98 dní kontinent zaznamenal 100.000 prípadov nákazy, iba za 18 dní ich bolo už 200.000. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa riaditeľa WHO pre Afriku Matshidisa Moetiho začalo ku komunitnému prenosu dochádzať už vo viac ako polovici z 54 afrických krajín, čo považuje za "vážny signál".



Vírus sa na africký kontinent dostal prevažne prostredníctvom ľudí, ktorí pricestovali z Európy. Nákaza sa momentálne šíri z hlavných miest a ekonomických centier do vidieckejších oblastí s nedostatočným zdravotníckym systémom.



Moeti poukázal na Juhoafrickú republiku (JAR), kde sa koronavírus rozšíril z pobrežnej provincie Západné Kapsko do vidieckejšej provincie Východné Kapsko.



JAR, ktorá je najpriemyselnejšou krajinou Afriky, má najvyšší počet infikovaných na ochorenie COVID-19 na kontinente (vyše 55.000).