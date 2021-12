Koronavírusový variant omikron maďarské laboratóriá zatiaľ neodhalili

Budapešť 10. decembra (TASR) - Laboratóriá zatiaľ neodhalili vzorku, ktorá by potvrdzovala prítomnosť koronavírusového variantu omikron v Maďarsku. Vo verejnoprávnej televízii M1 to v piatok povedal virológ Centra národného zdravia (NNK) Zoltán Kis.



"Zo správ z okolitých krajín však je možné predpokladať, že sa nová mutácia koronavírusu čoskoro objaví aj u nás," uviedol Kis, ktorý spresnil, že omikron je už prítomný a šíri sa nielen medzi cestujúcimi v Chorvátsku, Rumunsku, Česku, ale objavil sa aj v Estónsku či Litve.



Dôležitou otázkou podľa neho stále zostáva, či ochorenie spôsobené omikronom má miernejší priebeh než tomu bolo v prípade predchádzajúcich mutácií koronavírusu, pretože to môže výrazne ovplyvniť ďalšiu epidemickú vlnu.