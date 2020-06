Koronavírusu podľahlo v Brazílii už vyše 50.000 ľudí

Rio de Janeiro 22. júna (TASR) - Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si doteraz v Brazílii vyžiadala spolu viac ako 50.000 obetí na životoch. V druhej najviac postihnutej krajine na svete zároveň zaznamenali približne milión infikovaných osôb, informuje agentúra AFP.



Ministerstvo zdravotníctva nahlásilo za posledných 24 hodín 641 nových úmrtí, čím celkový počet obetí dosiahol 50.617 osôb. V krajine zaznamenali 1.085.038 osôb pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2.



V Spojených štátoch amerických, ktoré sú najviac zasiahnutou krajinou, majú takmer 120.000 úmrtí a viac ako 2.2 milióna prípadov nákazy.



Druhý najvyšší počet úmrtí v oblasti má Mexiko (20.349), kde zároveň evidujú viac ako 170.000 infikovaných. V Peru zomrelo na koronavírus už vyše 8000 osôb. Čile v sobotu takmer zdvojnásobilo počet obetí koronavírusu (7144), vďaka novej metóde sčítavania, ktorá zahŕňa aj pravdepodobné úmrtia na COVID-19.



Prezident Bolsonaro, ktorý sa stal známym prirovnaním koronavírusu k "miernej chrípke", sa dostal do sporu so štátnymi a miestnymi úradmi za to, že na zastavenie šírenia nákazy využili obmedzujúce opatrenia v duchu "zostaň doma".



Krajne pravicový líder argumentuje, že ekonomické dôsledky takýchto opatrení môžu byť horšie ako samotný koronavírus.