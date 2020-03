Koronavírusu podľahol pravoslávny biskup Kneževič

Belehrad 30. marca (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel na následky nového koronavírusu biskup srbskej pravoslávnej cirkvi Milutin Kneževič. Jeho úmrtie v pondelok potvrdili cirkevní predstavitelia, píše agentúra DPA.



Biskup eparchie v meste Valjevo, ležiacom asi 100 kilometrov od srbskej metropoly Belehrad, sa podľa vyhlásenia tamojšieho biskupstva koronavírusom nakazil medzi ľuďmi počas bohoslužieb. Minulý týždeň miestna eparchia oznámila, že infikovaní sú aj dvaja ďalší duchovní.



Srbská pravoslávna cirkev (SPC) čelí obvineniam z ignorovania núdzových zdravotných opatrení súvisiacich s bojom proti koronavírusu.



Pobúrenie verejnosti vyvolalo pokračovanie v praktikách bozkávania svätých ikon či používania jednej spoločnej lyžice počas aktu prijímania.



Tieto rituály boli v rámci preventívnych opatrení zakázané, no niektorí klerici ich napriek tomu nedodržiavali.



Po tom, ako Srbsko 15. marca vyhlásilo núdzový stav, sa na internete objavili viaceré videá dokumentujúce ľudí, ktorí počas obradu prijímania pijú z toho istého kalicha či používajú rovnakú lyžicu.



Cirkev však svojich duchovných obraňovala slovami: "Je nezmyselné a mimoriadne zlomyseľné, že tí, čo nechodia do kostola a ani sa nezúčastňujú aktu prijímania, budú od cirkvi očakávať, že svojich veriacich pripraví o to, čo je pre nich najdôležitejšie." Podľa SPC je tvrdenie, že cirkev ohrozuje zdravie obyvateľstva, "čistým klamstvom".



Srbsko doposiaľ potvrdilo 741 prípadov nákazy koronavírusom a 13 úmrtí. Srbský prezident Aleksandar Vučič podľa tlačovej agentúry HINA zvažuje, že v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu zavedie v krajine 24-hodinový zákaz vychádzania.