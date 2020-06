Nákaze COVID-19 celosvetovo podľahlo viac ako 425.000 ľudí

Washington 13. júna (TASR) - Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si doteraz vo svete vyžiadala spolu viac ako 425.000 obetí na životoch. Vyplýva to z údajov zhromaždených agentúrou AFP, ktorá dodala, že na koronavírus bolo na celom svete pozitívne testovaných 7.632.517 ľudí.



Európa zaznamenala 186.843 úmrtí z 2.363.538 prípadov. Epidémia však najrýchlejšie napreduje v Latinskej Amerike, kde bolo z celkového počtu 1.569.938 prípadov zaznamenaných 76.343 úmrtí.



Spojené štáty zostávajú krajinou s najvyšším počtom úmrtí - 114.643 - pred Brazíliou, ktorá sa v piatok stala druhým najviac postihnutým štátom so 41.828 úmrtiami. Nasledujú Británia so 41.481 úmrtiami, Taliansko (34.223) a Francúzsko (29.374).



Za posledných 24 hodín v USA zomrelo ďalších 839 ľudí, vyplýva z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa z piatkového večera miestneho času.



V Spojených štátoch evidujú aj najviac nakazených - 2.044.572, uviedla spomínaná univerzita sídliaca v meste Baltimore.



Aj keď mnohé európske štáty postupne uvoľňujú reštrikcie prijaté v snahe zmierniť alebo zastaviť šírenie koronavírusu, riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok upozornil, že "vírus ešte zďaleka nie je pod kontrolou. Boj sa ešte neskončil".



Rovnakého názoru je aj riaditeľ amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Robert Redfield, ktorý v piatok na tlačovej konferencii varoval, že "pandémia sa ešte neskončila."



Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa medzičasom pripustila, že v niektorých štátoch sa môžu vyskytovať nové ohniská nákazy, ale trvá na tom, že ak dôjde k druhej "plne rozvinutej" vlne epidémie, nedôjde už k zastaveniu ekonomiky.