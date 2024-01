Koroner: Írska speváčka Sinéad O’Connor zomrela prirodzenou smrťou

Londýn 9. januára (TASR) - Írska speváčka Sinéad O’Connor zomrela prirodzenou smrťou, oznámil v utorok úrad londýnskeho koronera. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a televízie BBC.



Speváčku našli bez známok života vlani 26. júla v jej byte na juhovýchode Londýna. Mala 56 rokov. Londýnska metropolitná polícia vtedy uviedla, že okolnosti jej úmrtia nepovažuje za podozrivé.



Úrad koronera londýnskej štvrti Southwark potvrdil, že O’Connor zomrela prirodzenou smrťou. Bližšie informácie o príčine jej úmrtia však nezverejnil.



O'Connor bola známou aktivistkou a speváčkou. V roku 1990 sa preslávila hitom Nothing Compares 2 U, ktorý jej priniesol celosvetovú slávu. Medzi rokmi 1987 a 2014 vydala celkovo desať albumov. Do Londýna sa späť presťahovala krátko pred svojou smrťou.



Speváčka bola tiež známa svojimi otvorenými politickými a kultúrnymi názormi. Bola aj ostrou kritičkou zneužívania v katolíckej cirkvi.



O'Connor verejne hovorila o svojej duševnej chorobe a bola hospitalizovaná v roku 2022 po tom, čo jej syn Shane spáchal samovraždu.



V roku 2018 konvertovala na islam a zmenila si meno na Shuhada Sadaqatová. Na jej pohrebe tak v auguste prednášal moslimské modlitby imám Umar al-Qadri.



BBC píše, že v utorok bol ohlásený spomienkový koncert na počesť O'Connor a frotnmana skupiny The Pogues Shanea MacGowana. Koncert sa uskutoční v marci v koncertnej sieni Carnegie Hall v New Yorku a bude oslavou života oboch umelcov.