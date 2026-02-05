< sekcia Zahraničie
Korune cisárovnej Eugénie poškodenej pri vlámaní vrátia pôvodnú podobu
K vlámaniu došlo v nedeľu 19. októbra 2025.
Autor TASR
Paríž 6. februára (TASR) - Parížske múzeum Louvre v stredu oznámilo, že korune francúzskej cisárovnej Eugénie dokáže vrátiť jej pôvodnú podobu. Ide o najcennejší šperk, ktorý sa zlodeji pokúsili ukradnúť pri októbrovom vlámaní z Apolónovej galérie, ale pri úteku im padol a nechali ho na mieste. Koruna je podľa múzea takmer nepoškodená a bude plne reštaurovaná. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
K vlámaniu došlo v nedeľu 19. októbra 2025. Štyria zlodeji prezlečení za stavebných robotníkov sa k budove Louvru dostali nákladným autom s hydraulickou plošinou, ktorou sa vyviezli k balkónu na prvom poschodí, kde rozbili okno a následne vstúpili do Apolónovej galérie.
Odtiaľ v priebehu niekoľkých minút ukradli deväť historických klenotov patriacich francúzskym kráľovským rodinám, ktorých hodnota sa odhaduje na 88 miliónov eur. Jeden z nich - zmienená koruna vyzdobená diamantmi a smaragdmi, ktorá bola vyrobená pre cisárovnú a manželku Napoleona III. - však páchateľom spadla.
Múzeum vo vyhlásení uviedlo, že klenot pád výrazne zdeformoval, no napriek tomu je takmer nepoškodený a bude obnovený do svojho pôvodného stavu bez nutnosti rekonštrukcie. Koruna má stále všetky svoje časti - s výnimkou jedného z ôsmich zlatých orlov, ktoré ju zdobili. Zachovalo sa tiež všetkých 56 smaragdov a 1344 z celkovo 1354 diamantov.
Na reštaurovanie šperku, ktoré vykoná kvalifikovaný odborník vybraný na základe výberového konania, bude dohliadať odborná komisia pod vedením riaditeľky Louvru Laurence des Cars.
Francúzske úrady zadržali všetky štyri osoby podozrivé z októbrového vlámania. Nepodarilo sa im však vypátrať jeho strojcu ani zvyšné ukradnuté šperky.
Do Louvru, ktoré je najnavštevovanejším múzeom sveta, denne zavíta približne 30.000 návštevníkov.
K vlámaniu došlo v nedeľu 19. októbra 2025. Štyria zlodeji prezlečení za stavebných robotníkov sa k budove Louvru dostali nákladným autom s hydraulickou plošinou, ktorou sa vyviezli k balkónu na prvom poschodí, kde rozbili okno a následne vstúpili do Apolónovej galérie.
Odtiaľ v priebehu niekoľkých minút ukradli deväť historických klenotov patriacich francúzskym kráľovským rodinám, ktorých hodnota sa odhaduje na 88 miliónov eur. Jeden z nich - zmienená koruna vyzdobená diamantmi a smaragdmi, ktorá bola vyrobená pre cisárovnú a manželku Napoleona III. - však páchateľom spadla.
Múzeum vo vyhlásení uviedlo, že klenot pád výrazne zdeformoval, no napriek tomu je takmer nepoškodený a bude obnovený do svojho pôvodného stavu bez nutnosti rekonštrukcie. Koruna má stále všetky svoje časti - s výnimkou jedného z ôsmich zlatých orlov, ktoré ju zdobili. Zachovalo sa tiež všetkých 56 smaragdov a 1344 z celkovo 1354 diamantov.
Na reštaurovanie šperku, ktoré vykoná kvalifikovaný odborník vybraný na základe výberového konania, bude dohliadať odborná komisia pod vedením riaditeľky Louvru Laurence des Cars.
Francúzske úrady zadržali všetky štyri osoby podozrivé z októbrového vlámania. Nepodarilo sa im však vypátrať jeho strojcu ani zvyšné ukradnuté šperky.
Do Louvru, ktoré je najnavštevovanejším múzeom sveta, denne zavíta približne 30.000 návštevníkov.