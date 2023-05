Korunovácia Karola III. sa od matkinej spred 70 rokov bude líšiť

Londýn 6. mája (TASR) - Korunovácia britského kráľa Karola III. prebehne v mnohom podľa tisícročných tradícií, avšak bude obsahovať aj niektoré nové prvky – aj v porovnaní s korunováciou Karolovej matky Alžbety II. pred 70 rokmi. TASR prináša prehľad najdôležitejších naplánovaných zmien, ako ich zaznamenali agentúry AP a AFP.



Anglických kráľov korunujú vo Westminsterskom opátstve od roku 1066. Prvým kráľom, ktorého tu korunovali, bol Viliam Dobyvateľ. Nový kráľ Karol III. sa však netají tým, že chce monarchiu zmodernizovať. Očakáva sa, že sa to prejaví aj na jeho korunovácii, ktorá bude kratšia a menej pompézna než korunovácia jeho matky.



Na korunovačnej slávnosti vo Westminsterskom opátstve sa zúčastní v sobotu približne 2000 hostí. Na Alžbetinej korunovácii v roku 1953 ich bolo štyrikrát toľko. Podľa AFP sa tu odráža Karolov úmysel zefektívniť fungovanie kráľovskej rodiny, ktorá by mala po novom mať oficiálne iba sedem členov.



Ceremónia bude aj kratšia – u Alžbety trvala tri hodiny, teraz bude dvojhodinová. Od hostí sa zrejme bude vyžadovať menej slávnostné oblečenie. Korunky na hlavách budú mať pravdepodobne iba členky kráľovskej rodiny, ostatné šľachtičné budú môcť mať klobúky.



Podľa BBC sa tiež očakáva, že Karol bude mať oblečenú vojenskú uniformu namiesto tradičných nohavíc a hodvábnych pančúch.



Alžbetina korunovácia sa ako vôbec prvá vysielala v televízii. V Británii vtedy prilákala k obrazovkám milióny ľudí a neskôr ju vysielali aj v zahraničí. V dobe online streamovania budú môcť Karolovu korunováciu sledovať naživo ľudia po celom svete.



Od korunovácie Alžbety II. sa zmenila náboženská štruktúra obyvateľstva v Británii. Aktívnu úlohu v ceremónii tak dostanú aj predstavitelia budhizmu, hinduizmu, islamu, judaizmu a sikhizmu. Toto odráža aj Karolov prísľub, že bude ochrancom vierovyznaní, a nie ochrancom viery.



Ceremónia bude tiež prvýkrát obsahovať grécke pravoslávne spevy. Stane sa tak na počesť Karolovho otca princa Philipa, ktorý pochádzal z gréckej kráľovskej rodiny. Po prvýkrát bude na korunovácii účinkovať aj gospelová skupina – Ascension Choir.



Sľub vernosti doteraz skladali kráľovi šľachtici. Teraz ho zloží iba jeden, Karolov syn William, a následne canterburský arcibiskup Justin Welby vyzve všetkých prítomných aj tých Britov, ktorí budú obrad sledovať prostredníctvom prenosu, aby sa k sľubu vernosti pripojili.



Olej použitý na pomazanie kráľa bude čisto rastlinný, zatiaľ čo olej na Alžbetinej korunovácii obsahoval ambru, ktorá vzniká v tráviacom trakte vorvaňa tuponosého. Olej použitý na Karolovej korunovácii bude olivový a vôňu mu dodá sezam, jazmín, škorica, neroli, benzoín, jantár či pomarančový kvet.



Sprievod z Buckinghamského paláca do Westminsterského opátstva pôjde výrazne kratšou cestou ako v roku 1953 – bude približne iba dvojkilometrová, kým pri predchádzajúcej korunovácii merala až osem kilometrov.



V sprievode bude pochodovať menej než 4000 vojakov, v roku 1953 ich bolo až 29.000.



Britský kráľ tiež cestou na korunováciu poruší tradíciu a namiesto 260-ročného zlatého koča použije modernejší a pohodlnejší koč, ktorý vyrobili pred 11 rokmi v Austrálii pri príležitosti diamantového jubilea Alžbety II. Tento koč má pruženie, vykurovanie aj klimatizáciu. V starom zlatom koči, ktorý váži štyri tony, sa prevezie len cestou naspäť do Buckinghamského paláca.