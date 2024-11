Korunovácia Karola III. stála 72 miliónov libier, oznámila vláda

Londýn 21. novembra (TASR) - Vlaňajšia korunovácia britského kráľa Karola III. a kráľovnej Kamily stála 72 miliónov libier (86,4 milióna eur), uvádza sa vo štvrtkovej vládnej správe, pričom náklady na túto udalosť boli o polovicu nižšie ako náklady na pohreb kráľovnej Alžbety II. v roku 2022. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



Karol III. a Kamila boli korunovaní 6. mája 2023. Išlo o najväčšiu slávnostnú udalosť v Británii za uplynulých sedem desaťročí, s okázalou pompéznosťou pred stovkou svetových lídrov a miliónmi televíznych divákov na celom svete.



Ministerstvo kultúry (DCMS), ktoré bolo zodpovedné za organizáciu korunovácie, vo svojej výročnej správe uviedlo, že samotné podujatie stálo 50,3 milióna libier a ďalších 21,7 milióna libier predstavovali policajné náklady. Na pohreb Alžbety II. a súvisiace podujatia bolo vynaložených približne 162 miliónov libier (194,3 milióna eur).



Korunovácia Karola III. bola menšia ako korunovácie jeho predchodcov vrátane jeho matky Alžbety II. Cieľom tohto prístupu bolo, aby udalosť odrážala modernejšiu dobu a aby sa poukázalo na to, že sa konala v čase finančných ťažkostí mnohých ľudí, konštatuje Reuters.



Kritici vtedy tvrdili, že v čase, keď verejnosť čelí kríze životných nákladov, nie je správne míňať veľké sumy, ale Buckinghamský palác a organizátori predpovedali, že to bude pre Britániu ekonomická vzpruha.



DCMS uviedlo, že to bol "okamih, aký sa vyskytne raz za generáciu a ktorý poskytol príležitosť, aby sa celá krajina zišla na oslavách". Korunovácia tiež "ponúkla jedinečnú príležitosť osláviť a posilniť našu národnú identitu a ukázať Spojené kráľovstvo svetu", dodal rezort.



Ministerstvo uviedlo, že toto podujatie vygenerovalo viac ako 100.000 novinárskych správ a dostalo sa k približne dvojmiliardovému publiku v 125 krajinách sveta.