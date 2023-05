Korunovácie kráľov sú významnou udalosťou v mnohých krajinách

Londýn 5. mája (TASR) - Sobotňajšia korunovácia britského kráľa Karola III. bude plná pompéznosti a tradícií. Začiatok novej vlády potvrdzujú rôznymi obradmi založenými na tradíciách aj ďalšie monarchie po celom svete. TASR správu prevzala z portálu televízie Sky News.



"Iné európske monarchie už korunovácie nemajú," uviedol profesor Robert Hazell, expert z University College London. Krajiny Beneluxu (Belgicko, Holandsko a Luxembursko) a Španielsko korunovačnú ceremóniu nikdy nemali a škandinávske monarchie sa ich z rôznych dôvodov vzdali medzi polovicou 19. a začiatkom 20. storočia.



V Európe je 12 monarchií. Jedenásť z nich sú konštitučné monarchie, kde formálnou hlavou štátu je kráľ alebo kráľovná, ale zákony vydáva parlament. Výnimkou je Vatikán, mestský štát uprostred Ríma. Noví pápeži sú inaugurovaní pred tisíckami ľudí na Námestí svätého Petra a panujú nad 820 obyvateľmi Vatikánu ako absolútni monarchovia.



V Ázii existujú rôzne monarchie. V niektorých sú súčasťou korunovácie pestré farby a prepracované obrady. Noví vládcovia himalájskeho kráľovstva Bhután sú korunovaní na ceremónii v mohutnej pevnosti Tashichho Dzong zo 17. storočia v hlavnom meste Thimphu. Na hlavu nového kráľa položia havraniu korunu a získa titul dračí kráľ (Druk Gyalpo).



V Kambodži noví panovníci skladajú prísahu pred vládnymi predstaviteľmi, členmi kráľovských rodín a náboženských vodcov na podujatí so zmesou hinduistických a budhistických rituálov.



Thajský korunný princ Mahá Vatčirálongkón bol korunovaný ako kráľ Ráma X. počas rozsiahleho trojdňového ceremoniálu. Predtým musel podstúpiť očistný obrad: oblečený v bielom odeve sedel pod fontánou s baldachýnom a na hlavu mu dopadala svätená voda.



Pri rituálnej intronizácii japonského cisára sa používa Takamikura, trón s baldachýnom. Na obrade novému cisárovi formálne odovzdajú cisárske regálie: meč, klenot a zrkadlo, ktoré symbolizujú základné cnosti: statočnosť, múdrosť a zhovievavosť.



V africkom kráľovstve Lesotho vládne od roku 1996 Letsie III. Na jeho korunovácii sa ešte ako princ Charles zúčastnil aj kráľ Karol III. Na športovom štadióne pred viac ako 20.000 ľudí si Letsie III. dal na hlavu tradičnú čelenku z teľacej kože a obliekol rúcho z leopardej kože. Súčasťou slávnosti boli tanečníci sprevádzaných bubnami a skandovanie ľudí.



V Oceánii vrátane Nového Zélandu uznávajú mnohé krajiny za hlavu štátu kráľa Spojeného kráľovstva, no neplatí to pre všetky. Kráľ Tupou VI. bol formálne korunovaný za kráľa ostrovného štátu Tonga v roku 2015 na slávnosti za účasti zahraničných členov kráľovských rodín.



Obrad viedol austrálsky minister na dôchodku, ktorý na hlavu panovníka položil korunu. Dotýkať sa hlavy svojho kráľa je totiž pre Tonganov tabu. Kráľ Tupou VI. bol tiež pomazaný svätým olejom a dostal prsteň a žezlo.