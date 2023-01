Korunovačné klenoty v ČR si prišlo pozrieť takmer 34.000 ľudí

Praha 25. januára (TASR) — České korunovačné klenoty si prišlo do Katedrály sv. Víta na Pražskom hrade, kde boli pri príležitosti 30. výročia vzniku Českej republiky vystavené od 17. do 24. januára, pozrieť 33.836 ľudí. V dňoch najväčšieho záujmu videlo výstavu denne až 4500 osôb. TASR správu prevzala zo stredajšieho servisu Českého rozhlasu.



Záujemcov však bolo viac, než dovoľovala kapacita katedrály. Aby nemuseli čakať zbytočne, organizátori vždy v skorých popoludňajších hodinách čakajúcim ľuďom oznámili, že dnu sa ich v ten deň už veľa nedostane.



Návštevníci mali po vstupe do katedrály pri samotnej vitríne s klenotmi na ich prezretie iba približne 20 sekúnd.



Na otvorenie komory vo Svätováclavskej kaplnke v katedrále sa musí stretnúť sedem držiteľov kľúčov. Tými sú prezident, premiér, predsedovia oboch parlamentných komôr, pražský arcibiskup, prepošt svätovítskej kapituly a pražský primátor.



Korunovačné klenoty slúžili ako odznaky vlády a moci českých kráľov. Svätováclavskú korunu nechal v roku 1346 zhotoviť Karol IV. pre svoju korunováciu v nasledujúcom roku.