Korunovačný quiche nie je quiche, tvrdia francúzski puristi

Štrasburg 4. mája (TASR) - Gastronomickí puristi vo Francúzsku sa ohradili proti použitiu slova "quiche" na vegetariánsky slaný koláč, ktorý sa v Británii bude podávať na banketoch pri príležitosti sobotňajšej korunovácie kráľa Karola III.



Podľa znalcov francúzskej kuchyne ide o nesprávne pomenovanie, pretože vo Francúzsku existuje len jeden druh kišu: quiche lorraine, ktorý je pomenovaný podľa Lotrinska - regiónu na severovýchode Francúzska.



Pravý lotrinský kiš pozostáva z krehkého cesta, na ktoré sa vyleje zmes rozšľahaných surových vajec a smotany so štipkou muškátového orieška a malých kúskov slaniny. Neobsahuje žiadny syr.



Recept, ktorý pri príležitosti korunovácie Karla III. zverejnil britský dvor, v súlade so záujmami nového panovníka v oblasti ekológie neobsahuje mäso, ale špenát, bôb a estragón.



Predsedníčka cechu výrobcov quiche lorraine Evelyne Muller-Derveauxová podľa televízie TF1 nie je nadšená britskou inováciou tradičného receptu.



"Nazvali to quiche, ale ja by som skôr povedala, že je to slaný koláč," povedala a vysvetlila, že "keď sa povie quiche, automaticky to znamená, že je z Lotrinska."



Podľa francúzskeho Národného centra pre textové a lexikálne zdroje totiž slovo quiche pochádza z lotrinského dialektu a znamená "koláč". Dvojslovné pomenovanie quiche lorraine tak Muller-Derveauxová označila "za takmer pleonazmus" (hromadenie slov rovnakého alebo blízkeho významu).



Prvé slané koláče tohto typu sa podľa Muller-Derveauxovej prvýkrát objavili okolo roku 1540. Zrodili sa počas prosperujúcej vlády menovca súčasného britského panovníka - vojvodu Karola III. Lotrinského.