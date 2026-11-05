< sekcia Zahraničie
Korzickí nacionalisti sú pripravení opäť rokovať o väčšej autonómii
V júni reformu Národné zhromaždenie (dolná komora parlamentu) schválilo v prvom čítaní (271 hlasov za, 202 proti).
Autor TASR
Paríž 5. novembra (TASR) - Napriek značnej nevôli sú nacionalisti na Korzike pripravení na nové rokovania o väčšej autonómii s vládou v Paríži. Vyplýva to zo štvrtkového uznesenia tamojšieho voleného zhromaždenia (Assemblée de Corse) a výkonnej rady ostrova. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Od 1. januára 2018 má Korzika osobitné postavenie a obe korzické inštitúcie v uznesení vyzvali francúzsku vládu, aby zvolala rokovanie na vysokej úrovni. V septembri 2023 prezident Emmanuel Macron navrhol Korzike autonómiu v rámci Francúzskej republiky.
Dňa 11. marca 2024 dosiahli vláda a korzickí predstavitelia politickú dohodu, označovanú ako proces z Beauvau. Korzické zhromaždenie ju následne 27. marca 2024 schválilo veľkou väčšinou.
Vláda pripravila návrh ústavnej reformy, ktorá počíta s ústavne garantovaným postavením Korziky ako autonómneho územia v rámci Francúzska. Ostrov získa možnosť prispôsobovať francúzske zákony a predpisy miestnym podmienkam a za určitých podmienok možnosť sama prijímať vlastné právne normy v oblastiach svojich kompetencií.
V júni reformu Národné zhromaždenie (dolná komora parlamentu) schválilo v prvom čítaní (271 hlasov za, 202 proti). Senát návrh zamietol 26. októbra (134 za, 181 proti) a vrátil do Národného zhromaždenia na druhé čítanie.
Na prijatie ústavnej reformy je potrebný súhlas oboch komôr parlamentu, následne ju musí schváliť referendum alebo Kongres, teda spoločné zasadnutie oboch komôr trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.
Od 1. januára 2018 má Korzika osobitné postavenie a obe korzické inštitúcie v uznesení vyzvali francúzsku vládu, aby zvolala rokovanie na vysokej úrovni. V septembri 2023 prezident Emmanuel Macron navrhol Korzike autonómiu v rámci Francúzskej republiky.
Dňa 11. marca 2024 dosiahli vláda a korzickí predstavitelia politickú dohodu, označovanú ako proces z Beauvau. Korzické zhromaždenie ju následne 27. marca 2024 schválilo veľkou väčšinou.
Vláda pripravila návrh ústavnej reformy, ktorá počíta s ústavne garantovaným postavením Korziky ako autonómneho územia v rámci Francúzska. Ostrov získa možnosť prispôsobovať francúzske zákony a predpisy miestnym podmienkam a za určitých podmienok možnosť sama prijímať vlastné právne normy v oblastiach svojich kompetencií.
V júni reformu Národné zhromaždenie (dolná komora parlamentu) schválilo v prvom čítaní (271 hlasov za, 202 proti). Senát návrh zamietol 26. októbra (134 za, 181 proti) a vrátil do Národného zhromaždenia na druhé čítanie.
Na prijatie ústavnej reformy je potrebný súhlas oboch komôr parlamentu, následne ju musí schváliť referendum alebo Kongres, teda spoločné zasadnutie oboch komôr trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.