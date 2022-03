Korzický expert: Nikde v Európe nie je také silné nacionalistické hnut

Ajaccio 18. marca (TASR) - V Európe neexistuje silnejšie nacionalistické hnutie než to korzické, povedal v piatok pre TASR politológ z Korzickej univerzity André Fazi na margo súčasných nepokojov na francúzskom ostrove. Podľa neho majú Korzičania šancu získať autonómiu.



Analytik tvrdí, že po posilnení nacionalistov v minuloročných voľbách na Korzike ostal štátu malý manévrovací priestor. "Príliš dlhý odpor voči legitímnym demokratickým požiadavkám je riskantný. Hrozilo by, že to podporí radikalizmus a násilie, ako môžeme práve vidieť," komentoval pre TASR Fazi.



Protestné akcie nacionalistov na Korzike boli za uplynulé roky zriedkavé, súčasné protesty sú najrozsiahlejšie od 80. rokov minulého storočia. Vypukli po tom, čo 2. marca spoluväzeň v zariadení v pevninskom Francúzsku napadol nacionalistu Yvana Colonnu a ten skončil v kóme.



Colonna sa od mladosti angažoval v nacionalistickom hnutí. Šiesteho februára 1998 zastrelil francúzskeho prefekta Korziky Clauda Érignaca, čo bol najzávažnejší čin v dejinách korzického nacionalizmu. Colonnovi sa darilo polícii unikať štyri roky. Odsúdili ho v roku 2003. K atentátu sa však nikdy nepriznal.



"Útok na Yvana Colonnu vzbudil veľké emócie a hnev, ale nemožno ho pochopiť bez toho, aby sme nezmerali všetku frustráciu nacionalistov nahromadenú od prvého volebného víťazstva v roku 2015. To bola iskra, ktorá zapálila sud s prachom," interpretuje udalosti Fazi. V regionálnych voľbách na Korzike zvíťazili v roku 2015 autonomisti, v korzickom zastupiteľstve získali 24 kresiel z 51. Vo vlaňajších regionálnych voľbách už autonomisti získali 32 mandátov.



Podľa experta protesty na ostrove budú mať vplyv aj na aprílové prezidentské voľby vo Francúzsku. Fazi vysvetľuje, že nacionalisti žiadajú výnimky z unitárneho princípu republiky – chcú napríklad tvoriť vlastnú legislatívu a používať vlastný jazyk. "Ide o politicky veľmi citlivú otázku, ktorá by sa logicky mala riešiť počas prezidentskej kampane," povedal pre TASR politológ.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v priebehu tohto týždňa vyhlásil, že Paríž je pripravený rokovať o udelení autonómneho štatútu Korzike. Presná podoba autonómie by mala byť podľa neho predmetom rokovaní.



Luc Bernardini z nacionalistickej strany Core in Fronte na to však reagoval, že takéto vyhlásenie poskytuje slabé záruky. "Nerobíme si veľké nádeje. Nechápeme, ako sem dnes môže prísť minister a dávať návrhy, hoci nevie, či o mesiac bude ešte vo funkcii," povedal korzický nacionalistický politik.