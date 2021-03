Kosačev: Moskva žiada ospravedlnenie za Bidenove výroky

Moskva 18. marca (TASR) - Rusko bude žiadať od Spojených štátov ospravedlnenie za výroky prezidenta Joea Bidena v rozhovore pre televíziu ABC. Biden totiž v tomto interview pripustil, že v dôsledku tvrdých zákrokov ruských bezpečnostných síl voči oponentom súčasného režimu možno prezidenta Vladimira Putina považovať za "vraha".



Ospravedlnenie od USA žiadal vo štvrtok predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev, ktorý súčasne varoval, že aj tak Washington neurobí, bude nasledovať odvetný krok Moskvy.



Záležitosť medzičasom komentoval už aj Kremeľ. Jeho hovorca Dmitrij Peskov sa však obmedzil len krátku reakciu, keď Bidenovo vyjadrenie o Putinovi označil za "veľmi zlé".



Biden v rozhovore pre ABC News odvysielanom v stredu pohrozil Putinovi, že ponesie následky za údajné zasahovanie do amerických prezidentských volieb, ktoré sa konali vlani v novembri.



O týchto zásahoch sa píše v správe amerických tajných služieb zverejnenej v utorok. Ruské veľvyslanectvo v USA tieto tvrdenia v stredu označilo za nepodložené.



Na otázku moderátora, či Biden považuje Putina, ktorý je obviňovaný z tvrdých zákrokov voči svojim oponentom, za "vraha", odpovedal "áno".



Tieto Bidenove slová okamžite vyvolali búrlivú reakciu Ruska. "Biden svojím vyhlásením urazil občanov našej krajiny," napísal na sociálnej sieti Telegram predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin. Útoky na Putina sú podľa neho "útokmi na našu krajinu".



Rusko v stredu, po Bidenovom rozhovore pre ABC, povolalo svojho veľvyslanca v USA do Moskvy na "naliehavé konzultácie o budúcnosti vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom".



Kosačev na sociálnej sieti Facebook označil stiahnutie ruského veľvyslanca do Moskvy za "jediný rozumný krok, ktorý je za daných okolností možné urobiť".



Dodal, že Bidenove "drzé" komentáre, ktoré zazneli v rozhovore pre ABC, sú neprijateľné, nevyhnutne zhoršili už aj tak zlé vzťahy a ukončili akúkoľvek nádej Moskvy, že nová administratíva USA bude presadzovať iné smerovanie americkej politiky voči Rusku.



Vzťahy Ruska so Západom, ktoré od roku 2014 klesli na najnižšiu úroveň od konca studenej vojny, sa dostali pod nový tlak kvôli odsúdeniu kremeľského kritika a opozičného politika Alexeja Navaľného. Západ žiada jeho prepustenie na slobodu, čo však Rusko odmieta s tým, že podobné výzvy sú neprijateľným zásahom do jeho vnútorných záležitostí.



USA deklarovali, že pre údajné počítačové útoky a údajne zasahovanie vo prezidentských volieb v USA pripravujú nové sankcie proti Rusku.