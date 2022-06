Kosačov žiada tvrdú reakciu za zákaz preletu lietadla s Lavrovom

Moskva 6. júna (TASR) - Predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov žiada, aby Rusko a Srbsko spoločne a "mimoriadne tvrdo" reagovali na zákaz preletu lietadla so šéfom ruskej diplomacie cez vzdušný priestor troch balkánskych štátov.



Kosačov vo svojom poste v aplikácii Telegram vyjadril nádej, že táto spoločná reakcia nebude "len vo formáte diplomatických protestov, ale aj konkrétnych, praktických odpovedí".



Zákaz preletu Lavrovovho lietadla si podľa Kosačova údajne vynútila aliancia NATO, ktorá donútila Bulharsko, Severné Macedónsko a Čiernu Hora, aby neumožnili lietadlu s ruským ministrom prelet do Srbska.



Kosačov na margo toho v aplikácii Telegram napísal: "Hovoríme o demarši organizácie NATO – a bez Spojených štátov by sa to nemohlo stať".



Ruský politik následne obvinil NATO z "priameho zasahovania" do bilaterálnych vzťahov medzi Ruskom a Srbskom a zo "snahy zmocniť sa zvyšku Európy a podmaniť si ju".



Senátor Kosačov dodal, že Bulharsko, Čierna Hora a Severné Macedónska sa svojím rozhodnutím pripojili k "hrobárom skutočného európskeho sna", ktorými sú podľa neho Británia, Česko, Poľsko a pobaltské štáty.



Ako TASR na základe srbských médií informovala už v noci na pondelok, k zrušeniu Lavrovovej návštevy v Belehrade by sa mal v pondelok večer v prejave k národu vyjadriť aj srbský prezident Aleksandar Vučič.



Atanas Atanasov, spolupredseda pravicového Demokratického Bulharska, ktoré je súčasťou vládnucej koalície, v pondelok ráno pre verejnoprávnu televíziu BNT obhajoval krok trojice balkánskych štátov, keď povedal: "Toto sú niektoré z opatrení, ktoré slobodný svet prijíma voči Rusku, a (tieto opatrenia) musia pokračovať".



Lavrov sa mal v Belehrade stretnúť s prezidentom Vučičom, so svojím rezortným kolegom Nikolom Selakovičom a so srbským pravoslávnym patriarchom Porfirijom.



AFP pripomenula, že Srbsko síce odsúdilo vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine, ale nepripojilo sa k Európskej únii pri uvaľovaní sankcií na Moskvu, a to ani napriek snahám Belehradu stať sa členom eurobloku.



Rusko a Srbsko majú dlhodobé úzke väzby a Belehrad nedávno podpísal nový trojročný kontrakt na odber zemného plynu z Ruska.