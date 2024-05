Kosatky potopili plachetnicu, posádku zachránil tanker

Madrid 14. mája (TASR) - Skupina kosatiek dravých v nedeľu potopila plachetnicu v Gibraltárskom prielive. Jej posádku zachránil ropný tanker, informuje TASR podľa utorkových správ agentúry DPA a španielskych médií.



Dvojčlenná posádka plachetnice v nedeľu okolo 9.00 h vyslala núdzové volanie po kontakte s kosatkami približne 26 kilometrov od pobrežia Maroka pri vstupe do Gibraltárskeho prielivu, píše španielsky denník El País s odvolaním sa na záchranárov.



Kosatky podľa posádky vrazili do lode, poškodili jej kormidlo a do trupu začala prenikať voda. Španielske úrady vyslali helikoptéru a na pomoc prišiel aj tanker MT Lascaux, ktorý sa plavil neďaleko miesta nehody. Ten posádku približne o 10.00 h nalodil a previezol do Gibraltáru.



Experti, ktorí sa venujú správaniu týchto morských cicavcov v tejto oblasti uviedli, že išlo o kosatky zo skupiny približne 37 jedincov, ktorá žije v medzi severnou časťou Pyrenejského polostrova a Gibraltárskym prielivom. Išlo o siedmy takýto incident od roku 2020.



Podobné útoky však podľa expertov nie sú úmyselné. Môže ísť o naučené správanie spojené so zvedavosťou, hravosťou, či o obozretnosť, z dôvodu ktorej sa usilujú zastaviť lode.



Kosatka dravá (Orcinus orca) je známa aj pod názvom veľryba zabijak. Patrí do čelade delfínovité, dorastá do dĺžky osem metrov a môže vážiť až šesť ton. Vyskytuje sa vo všetkých svetových oceánoch.