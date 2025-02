Košice vítajú postúpenie podnetu o mestských častiach na Ústavný súd

Košice 12. februára (TASR) - Vedenie mesta Košice oceňuje rozhodnutie generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku postúpiť podnet týkajúci sa možného zlučovania mestských častí (MČ) na Ústavný súd (ÚS). Primátor Jaroslav Polaček tvrdí, že chce predísť neuváženému rozhodovaniu, ktoré by v budúcnosti mohlo spôsobiť škody. Zmenu súčasného stavu zároveň považuje za nevyhnutnú. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



Primátor podľa vlastných slov víta debatu o nutnosti zmeny modelu Košíc s 22 MČ, ktorý je podľa neho mimoriadne nákladný a neudržateľný. "Hovorím to už dlhé roky a na tom sa nič nemení. Vnímam ale veľmi citlivo spor medzi starostami menších MČ a niektorými starostami veľkých MČ. Preto je veľmi dôležité počkať si, ako rozhodne ÚS," uviedol.



Potrebné je podľa neho počkať aj na výsledky analýzy modelu košickej samosprávy, ktorú bude realizovať Technická univerzita Košice (TUKE). Sľubuje si od nej odporúčanie, ktoré bude najvýhodnejšie pre obyvateľov Košíc. "Pre čo najlepší výsledok a konkrétne legislatívne návrhy chce mesto zabezpečiť širokú odbornú debatu, vrátane zástupcov samosprávy v Košiciach," dodáva magistrát s tým, že cieľom je dosiahnuť efektívnejší model samosprávy, ušetriť financie, zvýšiť transparentnosť a pomôcť tak ďalšiemu rozvoju Košíc.



Mesto vlani v septembri informovalo, že v spolupráci s TUKE a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spustilo proces analýzy v súvislosti s počtom miestnych úradov a ich kompetenciami. Tému zlučovania MČ ešte predtým opätovne otvoril poslanecký Košický klub, ktorý uvedenú analýzu považuje za odsúvanie problému a vyhodenie peňazí.



Predseda klubu Ladislav Lörinc, ktorý je zároveň starostom MČ Sídlisko KVP v uplynulých dňoch na sociálnej sieti uviedol, že o zlučovaní MČ sa hovorí roky, no legislatíva na to nevytvára procesné predpoklady. "Tí istí dlhoroční starostovia tvrdia, že im nejde o ich vlastné platy, ale keď príde na riešenie, riešenia nehľadajú," zverejnil. Dúfa, že ÚS rozhodne čo najskôr a samotné podanie nie je odďaľovaním riešenia.



"Politici, ktorí nemajú skutočný záujem riešiť problém, ale chcú chrániť svoje pozície a pozície pre spolustraníkov budú tvrdiť, že nemôžeme robiť nič. Musíme čakať na ÚS, musíme čakať na výsledky analýzy. Musíme jednoducho čakať, až príde volebný rok 2026 a povieme, že už je neskoro na akékoľvek zmeny. Stratené ďalšie štyri roky," dodal. Ak ÚS vráti zákon do predošlého znenia, referendum v MČ bude potrebné a reálne sa tak podľa neho nič nezmení.



Žilinka minulý týždeň napadol na ÚS ustanovenia zákona o meste Košice, ktoré umožňujú zrušenie či zlúčenie MČ bez konania miestneho referenda. Urobil tak na podnet 14 košických MČ. Súčasne navrhol pozastaviť účinnosť ustanovení. Novelu zákona schválil parlament v marci 2023. Na generálnu prokuratúru sa obrátili starostovia takzvaných malých MČ. Vylúčenie priamej účasti ich obyvateľov o zmenách pri zlučovaní MČ považujú za diskriminačné a nedemokratické.