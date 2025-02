Košickí poslanci schválili optimalizáciu so spájaním 19 stredných škôl

Košice 24. februára (TASR) - O spojení vybraných krajských stredných škôl a školských zariadení rozhodlo na pondelkovom zasadnutí Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Proces optimalizácie zahŕňa 19 škôl a tri internáty, ich zlúčením od nového školského roka vznikne desať nových subjektov.



KSK deklaruje, že opatrením reaguje, podobne ako ostatné kraje, na avizovanú reformu ministerstva školstva. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sa spojenie týchto škôl a školských zariadení prejaví už v roku 2026 predpokladanou úsporou v celkovej výške 2,3 milióna eur.



Optimalizácia podľa kraja neznamená zánik škôl, ale, naopak, je nástrojom na ich záchranu. Viacero stredných škôl najmä v menej rozvinutých regiónoch roky zápasí s nedostatkom žiakov, čo okrem iného znamená aj menej peňazí pridelených z ministerstva. Pri nižších normatívoch rozpočty škôl nestačia na mzdy zamestnancov a prevádzkové náklady a zriaďovateľ musí takéto školy dofinancovať.



"Optimalizáciou vzniknú väčšie a stabilnejšie školy, ktoré môžu vzájomne obohatiť a rozšíriť svoju krúžkovú činnosť, zdieľať odborné učebne či športoviská a hospodáriť s vyváženými rozpočtami bez potreby dofinancovania zriaďovateľom. Takto dokážeme zachovať vzdelávanie aj v slabšie rozvinutých regiónoch, akými sú okresy Sobrance, Gelnica, Trebišov alebo Michalovce," uviedol Trnka. Hlavným dôvodom optimalizácie je podľa neho zvyšovanie kvality škôl a vzdelávania. "Väčšia škola má viac možností ako získať a motivovať kvalitných pedagógov. Župa ako zriaďovateľ dokáže investovať viac finančných prostriedkov do jednej infraštruktúry než do rozdrobených malých škôl," konštatoval.



V Košiciach sa spoja dve krajské konzervatóriá. Ďalej budú pôsobiť ako organizačné zložky nového subjektu, ktorý ponesie názov Konzervatórium Jozefa Adamoviča a Konzervatórium Petra Dvorského. KSK si od toho sľubuje silnejšiu konkurencieschopnosť vo vzťahu k neštátnym konzervatóriám. Zaniknúť má Školský internát Exnárova s kapacitou 36 miest ako súčasť Konzervatória Jozefa Adamoviča, a to pre nevýhodnosť z hľadiska normatívneho financovania.



Schválená zmena v Košiciach zahŕňa aj tri školské internáty - na Werferovej, Považskej a Medickej ulici. Ich zlúčením vznikne Spojený školský internát s počtom lôžok 1351. Študenti by podľa kraja mali pocítiť výhody napríklad aj pri jednoduchšom prijímaní do ubytovania.



Zlúči sa tiež Gymnázium a Obchodná akadémia v Trebišove, Gymnázium v Gelnici a Stredná odborná škola (SOŠ) techniky a služieb v Prakovciach či Gymnázium v Krompachoch a SOŠ techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi. Optimalizácia ďalej zahŕňa Gymnázium a SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach, Gymnázium a SOŠ techniky a služieb vo Veľkých Kapušanoch a Gymnázium Štefana Moysesa a SOŠ agrotechnickú v Moldave nad Bodvou. Po novom už škola v Moldave nad Bodvou nebude mať internát, vyradia ho zo siete pre dlhodobý nedostatočný záujem.



Spojenie sa týka aj SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci a SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku a troch škôl na Gemeri - Obchodnej akadémie a SOŠ obchodu a služieb v Rožňave a SOŠ techniky a služieb v Dobšinej.



Súčasťou ďalších prijatých zmien je zaradenie Jazykovej školy na Hlavnej v Košiciach ako súčasti košickej Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravnej a zlúčenie Gymnázia a Jazykovej školy v Spišskej Novej Vsi do jedného subjektu. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR ešte musí potvrdiť ministerstvo školstva.



Podpredseda KSK Ladislav Lörinc v rozprave na výhrady niektorých poslancov poukazoval na alternatívu v prípade, ak by nedošlo k zmenám. "Je tu vysoké riziko, ak tie školy teda nezlúčime, že niektoré ministerstvo školstva zruší," povedal.