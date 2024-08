Košický kraj chce z eurofondov rekonštruovať nadjazd v Trebišove

Trebišov 6. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) chce cez eurofondy zrekonštruovať nadjazd v Trebišove nad železničnou traťou, ktorý je vo veľmi zlom až havarijnom stave. Predpokladané náklady na celkovú rekonštrukciu mosta sú takmer 7,2 milióna eur. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



"Košický samosprávny kraj požiada o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko 2021 - 2027. Aktuálne tiež pripravujeme podklady pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela," uviedla. Informovala, že na obnovu mosta má kraj spracovanú projektovú dokumentáciu a stavba má vydané právoplatné stavebné povolenie. S rekonštrukciou bude možné začať po zabezpečení financovania a výbere dodávateľa.



Na nadjazde na ceste III/3710 v tomto roku zrealizovali hlavnú prehliadku. "Most sa v súčasnosti nachádza v stavebno-technickom stave 6 až 7, čo znamená veľmi zlý až havarijný. KSK preto bude musieť do začiatku jeho komplexnej rekonštrukcie zrealizovať nevyhnutné opatrenia. V najbližšom čase budú podopreté piliere mosta, tak, aby bol prejazd po ňom bezpečný," skonštatovala Strojná.



Most postavili v roku 1971 a jeho posledná obnova bola v rokoch 2002 až 2005. Rekonštrukcia mosta a cesty bude podľa KSK prebiehať za celkovej uzávery a jazdiť sa bude po navrhnutej obchádzkovej trase, čo bude mať zásadný vplyv na dopravu v Trebišove.



Ide o jeden z najdlhších mostov v kraji, jeho dĺžka je takmer 280 metrov. Pod ním sa nachádza niekoľko železničných koľají vrátane širokorozchodnej trate vedúcej do oceliarní U. S. Steel Košice, počas rekonštrukcie tak bude nevyhnutné upraviť trakčné vedenie. "Vzhľadom na to pôjde o technicky aj finančne najnáročnejšiu stavbu, akú kedy kraj a Správa ciest KSK realizovali," dodala hovorkyňa.