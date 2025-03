Košický kraj v Sobranciach začal sériu regionálnych stretnutí

Sobrance 25. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) v utorok v Sobranciach začal sériu stretnutí so zástupcami samospráv a regiónov. V rámci podpory rozvoja okresu vyhlási v apríli dotačnú výzvu pre Sobrance, na ktorú vyčlení 50.000 eur. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku je cieľom diskusií zhodnotiť doterajšie aktivity, predstaviť plánované projekty a získať spätnú väzbu.



"Aby sme sa dopracovali takýmto participatívnym procesom k čo najlepším výsledkom, a aby tie peniaze, ktorých je naozaj čoraz menej, boli investované čo najefektívnejšie a priniesli čo najväčší efekt pre tu žijúcich ľudí," dodal Trnka.



KSK vkladá nádej do obnovy areálu Sobraneckých kúpeľov, ktorých je vlastníkom. Aktuálne prebieha participatívny proces k jeho využitiu, kraj tiež rokuje o nájme pozemkov.



Prvým krokom k zvýšeniu ich potenciálu budú letné podujatia. Počas letných prázdnin pripravujú komentované prehliadky kúpeľov, predstavenie folklórnych skupín, cyklus astronomických aktivít, filmové predstavenia, koncert filmovej hudby či cyklus maľovania pri prameni s lektorkou. V pláne sú aj drobné infraštruktúrne projekty.



"Neplánujeme a ani nemáme ako prioritu zarobiť na tomto projekte. Ako som aj tu povedal, primátorovi, starostkám, starostom my chceme týmto projektom len dať rozvojový impulz do celého okresu. Aby sa následne nabaľovali aj ďalšie komerčné služby na Sobranecké kúpele a rozvíjal sa okres," uviedol Trnka.



Budúcnosť Sobraneckých kúpeľov bola podľa primátora Sobraniec Jána Sklára jednou z kľúčových tém, ktorým sa venovali. "Významnú investíciu do ťažkého alebo stredného priemyslu je bez dobudovanej diaľničnej infraštruktúry len ťažko možné očakávať. Naopak, investícia do kúpeľov môže výrazne povzbudiť rozvoj cestovného ruchu, zdravotníctva aj rehabilitačných služieb, čo by určite bolo veľkým stimulom pre celý región," dodal.



Trnka tiež uviedol, že kraj v poslednom období investoval takmer jeden milión eur nad rámec povinných príspevkov do školstva. V Sobranciach v rámci optimalizácie dôjde k zlúčeniu dvoch stredných škôl do jednej, pričom študenti ostanú v rovnakých budovách.



KSK sa snaží identifikovať talentované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a dlhodobo ich podporovať prostredníctvom svojej nadácie. V súčasnosti podporujú približne 280 detí zo 60 rodín, avšak v okrese Sobrance zatiaľ nemajú žiadnych podporovaných žiakov.



Stretnutie v Sobranciach bolo prvým zo série diskusií s regionálnymi partnermi. V máji je plánované stretnutie v Gelnici a postupne aj v ďalších okresoch kraja.