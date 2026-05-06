Streda 6. máj 2026
Kosiniak-Kamysz: Ľudia zo Západu sa budú sťahovať do strednej Európy

Na snímke poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Foto: TASR/PAP

Autor TASR
Varšava 6. mája (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu vyhlásil, že mladí ľudia zo západnej Európy sa budú chcieť sťahovať do Poľska a ďalších krajín strednej Európy pre vyššiu bezpečnosť, kvalitu života a zachovanie kultúrnej súdržnosti. Uviedol to na bezpečnostnom fóre Defence 24 days vo Varšave, kde diskutoval s ministrami obrany Slovenska, Lotyšska a Estónska, informuje varšavský spravodajca TASR.

„My v Poľsku a tak ako tu sedíme vo všetkých našich krajinách, môžeme vyjsť vo veľkom meste o 22.00 h von a cítiť sa bezpečne. V krajinách západnej Európy je to nemožné,“ uviedol a dodal, že je to vďaka kultúrnej súdržnosti spoločnosti, ktorú si krajiny zachovali.

Podľa Kosiniaka-Kamysza práve tieto faktory vytvárajú konkurenčnú výhodu Poľska a celej strednej Európy. „Dnes je stredná Európa najživšou časťou Európy. Predstavuje hnaciu silu Európy,“ vyhlásil.

Minister zároveň upozornil na rastúce bezpečnostné hrozby v oblasti Baltského mora. Spomenul narušovanie vzdušného priestoru, rušenie signálu GPS, poškodzovanie podmorských káblov či provokácie ruského letectva. Podľa neho ide o prvky eskalácie hybridnej vojny, ktoré sa stávajú každodennou realitou a krajiny potrebujú vybudovať železnú obranu na celej východnej hranici NATO.

Kosiniak-Kamysz zdôraznil význam kolektívnej obrany a potrebu úzkej spolupráce spojencov. Vyzdvihol spoločné velenia, interoperabilitu armád a rozvoj spoločných obranných projektov.

(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
