Kosiniak-Kamysz: Ľudia zo Západu sa budú sťahovať do strednej Európy
Autor TASR
Varšava 6. mája (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v stredu vyhlásil, že mladí ľudia zo západnej Európy sa budú chcieť sťahovať do Poľska a ďalších krajín strednej Európy pre vyššiu bezpečnosť, kvalitu života a zachovanie kultúrnej súdržnosti. Uviedol to na bezpečnostnom fóre Defence 24 days vo Varšave, kde diskutoval s ministrami obrany Slovenska, Lotyšska a Estónska, informuje varšavský spravodajca TASR.
„My v Poľsku a tak ako tu sedíme vo všetkých našich krajinách, môžeme vyjsť vo veľkom meste o 22.00 h von a cítiť sa bezpečne. V krajinách západnej Európy je to nemožné,“ uviedol a dodal, že je to vďaka kultúrnej súdržnosti spoločnosti, ktorú si krajiny zachovali.
Podľa Kosiniaka-Kamysza práve tieto faktory vytvárajú konkurenčnú výhodu Poľska a celej strednej Európy. „Dnes je stredná Európa najživšou časťou Európy. Predstavuje hnaciu silu Európy,“ vyhlásil.
Minister zároveň upozornil na rastúce bezpečnostné hrozby v oblasti Baltského mora. Spomenul narušovanie vzdušného priestoru, rušenie signálu GPS, poškodzovanie podmorských káblov či provokácie ruského letectva. Podľa neho ide o prvky eskalácie hybridnej vojny, ktoré sa stávajú každodennou realitou a krajiny potrebujú vybudovať železnú obranu na celej východnej hranici NATO.
Kosiniak-Kamysz zdôraznil význam kolektívnej obrany a potrebu úzkej spolupráce spojencov. Vyzdvihol spoločné velenia, interoperabilitu armád a rozvoj spoločných obranných projektov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
