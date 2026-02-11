< sekcia Zahraničie
Kosiniak-Kamysz: Obranná spolupráca Poľska a USA sa nezmení
Minister uviedol, že Poľsko je pilierom východného krídla NATO a jedným z najspoľahlivejších spojencov USA v Európe.
Autor TASR
Varšava 11. februára (TASR) - Spolupráca Poľska a Spojených štátov v oblasti bezpečnosti zostáva nezmenená. V utorok to po stretnutí s veľvyslancom USA v Poľsku Thomasom Roseom vyhlásil minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa príspevkov na sociálnych sieťach a agentúry PAP.
Minister na sociálnej sieti X uviedol, že Poľsko je pilierom východného krídla NATO a jedným z najspoľahlivejších spojencov USA v Európe. „Rozhovor s veľvyslancom USA v Poľsku Tomom Roseom potvrdil, že naša spolupráca v oblasti bezpečnosti sa nijako nezmení,“ napísal.
Veľvyslanec na platforme X označil Poľsko za príklad v oblasti obranných výdavkov, pripravenosti a spojeneckej solidarity. „Sme hrdí, že môžeme spolupracovať s takým silným partnerom na východnom krídle NATO a dôveryhodným spojencom USA,“ uviedol. Rose tiež vyhlásil, že USA sa svoju vojenskú prítomnosť v krajine nechystajú obmedziť, ak o to nepožiada samo Poľsko.
Vzťahy narušilo minulotýždňové vyhlásenie Rosea, že obmedzí akúkoľvek oficiálnu komunikáciu s predsedom Sejmu Wlodzimierzom Czarzastým pre jeho kritické výroky na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa.
Denník Rzeczpospolita tiež priniesol informáciu, že strana Právo a spravodlivosť vyvíja nátlak na koaličnú PSL, ktorej predsedom je Kosiniak-Kamysz, aby odišla z vlády Donalda Tuska a vytvorila novú väčšinu so stranou PiS. Argumentovať má hrozbou obmedzenia vojenskej spolupráce zo strany americkej administratívy, ktorá považuje Tuska za príliš kritického voči USA.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
