Kosiniak-Kamysz: Poľsko chce 5 % HDP na obranu už do roku 2030

Varšava 23. júna (TASR) - Minister obrany Poľska Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil nadchádzajúci summit NATO v Haagu za dôležitý moment na vyslanie jasného signálu o plnej integrácii Aliancie. Zároveň sa vyslovil za skoršie prijatie cieľa vynakladať päť percent HDP na obranu do roku 2030. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



„Taký jasný signál plnej integrácie je potrebný,“ povedal Kosiniak-Kamysz v súvislosti s prvým summitom NATO po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA. Dodal, že Poľsko podporuje zvýšenie výdavkov na obranu a považuje sa za modelového spojenca vzhľadom na výšku investícií, početnosť armády a rozvoj moderných technológií.



Návrh generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho počíta s tým, že členské štáty by mali priamo na obranu vynakladať 3,5 percenta HDP a ďalších 1,5 percenta na výdavky súvisiace s bezpečnosťou, spolu teda 5 percent. Podľa Kosiniaka-Kamysza by tento cieľ mal začať platiť už od roku 2030, nie až od roku 2032, ako znie pôvodný návrh. Zdôraznil tiež, že nevidí dôvod na udeľovanie výnimiek pre jednotlivé krajiny NATO.



Zároveň oznámil, že utorkové zasadnutie Výboru pre národnú bezpečnosť poľskej vlády sa bude zaoberať situáciou na Blízkom východe, osobitne prítomnosťou poľských vojenských kontingentov, najmä v Iraku. V súvislosti s vyhrotenou situáciou medzi Izraelom a Iránom sa očakáva, že o tejto téme budú diskutovať aj účastníci summitu NATO.