Kosiniak-Kamysz: Poľsko chce posilniť spoluprácu so Švajčiarskom
Témou rokovaní bola aj podpora Ukrajiny.
Autor TASR
Varšava 26. marca (TASR) - Poľsko a Švajčiarsko chcú posilniť spoluprácu v oblasti obrany, vojenského výcviku a kyberbezpečnosti. Po štvrtkovom rokovaní so švajčiarskym rezortným partnerom Martinom Pfisterom to uviedol poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ktorý ocenil doterajšie vzťahy medzi krajinami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Ministri rokovali o rozvoji obranného priemyslu, spoločných tréningoch aj moderných technológiách. „Umelá inteligencia, dronové systémy a kybernetické sily sú predmetom našej spolupráce,“ povedal Kosiniak-Kamysz s tým, že ide o najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti súčasného bojiska.
Poľsko sa chce podľa ministra inšpirovať švajčiarskym modelom obrany, najmä systémom pravidelného výcviku záloh a civilnej ochrany. „Švajčiarsko je mimoriadnym príkladom pre celý svet, ako budovať spoločenskú integráciu a schopnosť všeobecnej obrany,“ zdôraznil.
Súčasťou spolupráce je tiež výcvik poľských vojakov vo švajčiarskom meste Thun, kde sa pripravujú tankové jednotky aj príslušníci špeciálnych síl. Obe strany zároveň pracujú na dohode o spolupráci v oblasti vojenského vzdelávania.
Témou rokovaní bola aj podpora Ukrajiny. Poľský minister sa poďakoval Švajčiarsku za pomoc a pripomenul úlohu Poľska ako logistického uzla pre dodávky pomoci.
Ministri sa venovali tiež situácii na Blízkom východe a jej dopadom na bezpečnosť, ako i rastúcim cenám pohonných látok, ktoré chce poľská vláda riešiť legislatívnymi opatreniami.
Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že vzťahy medzi Poľskom a Švajčiarskom sú na vysokej úrovni. „Poľsko-švajčiarske vzťahy sú najlepšie v histórii spolupráce našich štátov,“ vyhlásil.
