Kosiniak-Kamysz: Poľsko do konca roka získa 180 tankov z Južnej Kórey

Varšava 2. júla (TASR) - Poľsko ohlásilo ukončenie rokovaní o novej zmluve na dodávku 180 tankov K2 z Južnej Kórey a je pripravené zmluvu okamžite podpísať. Tanky by malo získať do konca roka. Na tlačovej konferencii v stredu to oznámil minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, podľa ktorého sa čaká len na výber nového kórejského ministra obrany. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Zmluva bude zahŕňať 180 tankov K2, 80 sprievodných vozidiel a komplexný balík podporných prvkov, ktoré podľa Kosiniaka-Kamysza chýbali v predchádzajúcich dohodách uzatvorených predchádzajúcou vládou.



Minister zároveň oznámil, že viac ako 60 z týchto tankov bude vyrobených už v poľskej verzii K2PL, pričom prvé kusy vzniknú ešte v Južnej Kórei, ale už v polonizovanom prevedení. Následne bude približne 60 tankov kompletne vyrobených v Poľsku, a to v závode Bumar Labedy, ktorý bude hlavným poľským partnerom v rámci Poľskej zbrojárskej skupiny (PGZ).



Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Pawla Bejdu bude realizácia prvej zmluvy na 180 tankov ukončená do konca roka 2025. Druhá zmluva, ktorej podpis sa očakáva tento rok, zabezpečí dodanie prvých 30 tankov v roku 2026. Bejda zdôraznil, že prispôsobená poľská verzia tanku otvára možnosti pre jeho vývoz do ďalších krajín NATO.



Kosiniak-Kamysz zároveň uviedol, že Poľsko už teraz vynakladá takmer päť percent svojho HDP na obranu, čo je úroveň, ktorú si NATO stanovilo ako cieľ do roku 2035. Zdôraznil, že práve táto investícia umožňuje budovanie silnej armády.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)