Piatok 20. marec 2026
Kosiniak-Kamysz: Poľsko evakuovalo svojich vojakov z Iraku

Na snímke poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Foto: TASR- Slavomír Gregorík

Autor TASR
,aktualizované 
Varšava 20. marca (TASR) - Poľsko rozhodlo o evakuácii svojho vojenského kontingentu z Iraku pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe. Na sieti X to v piatok oznámil minister obrany Wladyslasw Kosiniak-Kamysz, informuje varšavský spravodajca TASR.

„Väčšina personálu je už v Poľsku alebo na ceste, zatiaľ čo časť je v Jordánsku,“ napísal minister. Ponechanie časti vojakov v Jordánsku podľa neho umožňuje zachovať kontinuitu aktivít v regióne.

Rozhodnutie o presune bolo prijaté na základe analýzy operačných podmienok a potenciálnych hrozieb a operácia prebehla v koordinácii so spojencami z NATO.

Prioritou celej operácie bolo zabezpečiť maximálnu ochranu vojakov a zamestnancov kontingentu. Presun koordinovalo Operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl. Jeho hovorca Jacek Goryszewski pre agentúru PAP doplnil, že evakuovaných bolo vyše sto vojakov a do Jordánska ich bolo relokovaných niekoľko desiatok.




(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Neprehliadnite

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

Komentár J. Hrabka: Zmena pomerov

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže

REKORDNÝ MAREC: SHMÚ zaznamenal nadpriemerne vysoké teploty