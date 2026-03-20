Kosiniak-Kamysz: Poľsko evakuovalo svojich vojakov z Iraku
Autor TASR,aktualizované
Varšava 20. marca (TASR) - Poľsko rozhodlo o evakuácii svojho vojenského kontingentu z Iraku pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe. Na sieti X to v piatok oznámil minister obrany Wladyslasw Kosiniak-Kamysz, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Väčšina personálu je už v Poľsku alebo na ceste, zatiaľ čo časť je v Jordánsku,“ napísal minister. Ponechanie časti vojakov v Jordánsku podľa neho umožňuje zachovať kontinuitu aktivít v regióne.
Rozhodnutie o presune bolo prijaté na základe analýzy operačných podmienok a potenciálnych hrozieb a operácia prebehla v koordinácii so spojencami z NATO.
Prioritou celej operácie bolo zabezpečiť maximálnu ochranu vojakov a zamestnancov kontingentu. Presun koordinovalo Operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl. Jeho hovorca Jacek Goryszewski pre agentúru PAP doplnil, že evakuovaných bolo vyše sto vojakov a do Jordánska ich bolo relokovaných niekoľko desiatok.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
