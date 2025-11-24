< sekcia Zahraničie
Kosiniak-Kamysz: Poľsko musí urýchliť zbrojenie bez ohľadu na Ukrajinu
Minister obrany reagoval na vyhlásenie amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia a šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka o pokroku v rokovaniach o ukončení vojny.
Autor TASR
Varšava 24. novembra (TASR) - Poľsko musí pokračovať a ešte viac urýchliť modernizáciu svojej armády bez ohľadu na výsledok vojny na Ukrajine, vyhlásil v pondelok tamojší vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Podľa neho ani možné pokroky v mierových rokovaniach nesmú viesť k spomaleniu obranných investícií krajiny, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Minister obrany reagoval na vyhlásenie amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia a šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka o pokroku v rokovaniach o ukončení vojny. Kosiniak-Kamysz označil ich spoločné vyhlásenie za oveľa pozitívnejší signál než samotné správy o mierovom pláne a zdôraznil, že Ukrajina musí zostať subjektom tohto procesu, nie jeho objektom.
Zároveň upozornil, že ani priaznivý vývoj rokovaní nesmie oslabiť úsilie Poľska o posilnenie obrany. „Musíme aj tak zbrojiť, musíme budovať bezpečnosť,“ povedal. Podľa Kosiniaka-Kamysza Poľsko potrebuje ešte výraznejšie urýchliť modernizačné programy armády. „Myslím, že zrýchlenie bude nevyhnutné - ešte viac a v kratšom čase,“ uviedol.
Spoločné vyhlásenie Rubia a Jermaka prišlo po stretnutí v nedeľu v Ženeve, kde obe strany hovorili o pokroku v 28-bodovom americkom pláne pre Ukrajinu. O rovnakom návrhu diskutovali v pondelok aj lídri Európskej únie vrátane poľského premiéra Donalda Tuska na samite EÚ - Africká únia v angolskej Luande.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
