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Kosiniak-Kamysz: Poľsko sa pripravuje na možné ruské provokácie
Ruské hybridné pôsobenie podľa ministra zahŕňa rušenie signálu GPS, diverzné akcie či dronové provokácie.
Autor TASR
Varšava 21. júla (TASR) - Poľsko sa pripravuje na možné ruské provokácie vrátane využitia ukrajinských bezpilotných lietadiel, ktoré mohla Ruská federácia získať počas bojov. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz to uviedol v utorok po zasadnutí bezpečnostného výboru vlády, informuje varšavský spravodajca TASR.
Ruské hybridné pôsobenie podľa ministra zahŕňa rušenie signálu GPS, diverzné akcie či dronové provokácie. Upozornil, že Rusko môže použiť aj ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré získalo počas vojny. „Tieto bezpilotné lietadlá môžu byť Ruskom použité provokačným spôsobom proti východnému krídlu NATO, proti pobaltským štátom, Fínsku, Rumunsku, ale aj proti Poľsku,“ povedal.
Minister zdôraznil, že poľská armáda, pohraničná stráž, polícia aj spravodajské služby koordinujú svoje kroky so spojencami na východnom krídle Aliancie. Podľa neho všetky štáty regiónu zvyšujú ostražitosť a pripravenosť, keďže časť dronov použitých vo vojne môže byť po zostrelení alebo zachytení opätovne nasadená.
Pripomenul, že Rusko sa neprihlásilo ani k dronom, ktoré vlani dopadli na poľské územie. Zároveň upozornil, že v posledných dňoch tri lietadlá počas troch po sebe nasledujúcich dní pozorovali poľskú protivzdušnú obranu. „Je to prejav postupného zvyšovania eskalácie zo strany Ruskej federácie,“ uviedol.
Analytička poľského štátneho Inštitútu medzinárodných vzťahov (PISM) Aleksandra Koziolová v tejto súvislosti pre TASR povedala, že Rusko môže opakovanými letmi pri poľskom pobreží sledovať, z ktorých letísk štartujú pohotovostné dvojice stíhačiek, aké typy lietadiel sú nasadzované na zachytenie cieľov, aký je spôsob velenia a spolupráce so spojencami, či koľko času uplynie od objavenia lietadiel až po reakciu.
Kosiniak-Kamysz zároveň potvrdil, že Poľsko si s Ukrajinou napriek politickým sporom priebežne vymieňa informácie o ochrane vzdušného priestoru. Dodal však, že jednoznačne overiť pôvod konkrétneho dronu nemusí byť jednoduché.
Minister varoval aj pred ruskými dezinformačnými aktivitami zameranými na podkopávanie dôvery v štátne inštitúcie a zhoršovanie poľsko-ukrajinských vzťahov. „S ruskou propagandou si poradíme. Neporadíme si však, ak ju budú šíriť samotní Poliaci,“ vyhlásil a vyzval verejnosť, aby si overovala zdroje informácií.
Ruské hybridné pôsobenie podľa ministra zahŕňa rušenie signálu GPS, diverzné akcie či dronové provokácie. Upozornil, že Rusko môže použiť aj ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré získalo počas vojny. „Tieto bezpilotné lietadlá môžu byť Ruskom použité provokačným spôsobom proti východnému krídlu NATO, proti pobaltským štátom, Fínsku, Rumunsku, ale aj proti Poľsku,“ povedal.
Minister zdôraznil, že poľská armáda, pohraničná stráž, polícia aj spravodajské služby koordinujú svoje kroky so spojencami na východnom krídle Aliancie. Podľa neho všetky štáty regiónu zvyšujú ostražitosť a pripravenosť, keďže časť dronov použitých vo vojne môže byť po zostrelení alebo zachytení opätovne nasadená.
Pripomenul, že Rusko sa neprihlásilo ani k dronom, ktoré vlani dopadli na poľské územie. Zároveň upozornil, že v posledných dňoch tri lietadlá počas troch po sebe nasledujúcich dní pozorovali poľskú protivzdušnú obranu. „Je to prejav postupného zvyšovania eskalácie zo strany Ruskej federácie,“ uviedol.
Analytička poľského štátneho Inštitútu medzinárodných vzťahov (PISM) Aleksandra Koziolová v tejto súvislosti pre TASR povedala, že Rusko môže opakovanými letmi pri poľskom pobreží sledovať, z ktorých letísk štartujú pohotovostné dvojice stíhačiek, aké typy lietadiel sú nasadzované na zachytenie cieľov, aký je spôsob velenia a spolupráce so spojencami, či koľko času uplynie od objavenia lietadiel až po reakciu.
Kosiniak-Kamysz zároveň potvrdil, že Poľsko si s Ukrajinou napriek politickým sporom priebežne vymieňa informácie o ochrane vzdušného priestoru. Dodal však, že jednoznačne overiť pôvod konkrétneho dronu nemusí byť jednoduché.
Minister varoval aj pred ruskými dezinformačnými aktivitami zameranými na podkopávanie dôvery v štátne inštitúcie a zhoršovanie poľsko-ukrajinských vzťahov. „S ruskou propagandou si poradíme. Neporadíme si však, ak ju budú šíriť samotní Poliaci,“ vyhlásil a vyzval verejnosť, aby si overovala zdroje informácií.