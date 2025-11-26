Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Zahraničie

Kosiniak-Kamysz: Poľsko si od Švédska kúpi tri nové ponorky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Poľské vojenské námorníctvo v súčasnosti disponuje len jednou ponorkou sovietskej výroby.

Autor TASR
Varšava 26. novembra (TASR) - Poľsko plánuje obstarať tri nové ponorky v rámci programu ORKA, ktorý patrí medzi priority súčasnej vlády. Na tlačovej konferencii to v stredu oznámil minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, podľa ktorého pôjde o významný krok pre bezpečnosť Poľska a rozvoj jeho vojenského námorníctva. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Minister uviedol, že expertný tím poverený hodnotením ponúk odporučil ako prvého partnera Švédsko. „Budujeme novú architektúru bezpečnosti na Baltiku,“ povedal Kosiniak-Kamysz. Zdôraznil, že švédska ponuka bola najlepšia vo všetkých hodnotených kritériách.

Podľa ministra obrany by Poľsko chcelo, aby medzivládna dohoda so Švédskom bola podpísaná ešte v tomto roku. Program ORKA má posilniť schopnosti poľských námorných síl v oblasti podmorského prieskumu a obrany.

Poľské vojenské námorníctvo v súčasnosti disponuje len jednou ponorkou sovietskej výroby. Ponorka Orzel bola vyrobená v roku 1985 a vyžaduje časté opravy.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu