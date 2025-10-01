< sekcia Zahraničie
Kosiniak-Kamysz: Poľsko v novembri vypustí prvé vojenské satelity
Minister obrany pripomenul, že kontrakt na dodávku systému troch satelitov pre poľskú armádu podpísali v máji tohto roka.
Autor TASR
Varšava 1. októbra (TASR) - Poľsko plánuje v novembri vypustiť na obežnú dráhu svoje prvé vojenské satelity, v utorok to oznámil vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Podľa jeho slov tieto zariadenia umožnia získavať zobrazovacie dáta s vysokou presnosťou bez ohľadu na poveternostné podmienky či dennú dobu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Minister obrany pripomenul, že kontrakt na dodávku systému troch satelitov pre poľskú armádu podpísali v máji tohto roka. Satelity využívajú technológiu pre detailné snímkovanie aj pri oblačnosti alebo v noci.
Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že ozbrojeným silám to poskytne nové možnosti pri monitorovaní potenciálnych hrozieb. „Určite sú schopné pomôcť v zobrazovaní, odkiaľ prichádza nebezpečenstvo,“ povedal minister.
Rezort obrany zároveň informoval, že štátny tajomník ministerstva Cezary Tomczyk cestuje do Fínska, odkiaľ budú satelity transportované do Spojených štátov. Ich samotné vypustenie na obežnú dráhu sa uskutoční z mysu Canaveral.
Kosiniak-Kamysz o projekte hovoril už koncom augusta pri otvorení Centra kontroly satelitných misií. Vtedy zdôraznil, že bezpečná budúcnosť Poľska závisí od moderných technológií vrátane kybernetickej bezpečnosti, vesmírneho výskumu, umelej inteligencie a dronov.
Minister obrany pripomenul, že kontrakt na dodávku systému troch satelitov pre poľskú armádu podpísali v máji tohto roka. Satelity využívajú technológiu pre detailné snímkovanie aj pri oblačnosti alebo v noci.
Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že ozbrojeným silám to poskytne nové možnosti pri monitorovaní potenciálnych hrozieb. „Určite sú schopné pomôcť v zobrazovaní, odkiaľ prichádza nebezpečenstvo,“ povedal minister.
Rezort obrany zároveň informoval, že štátny tajomník ministerstva Cezary Tomczyk cestuje do Fínska, odkiaľ budú satelity transportované do Spojených štátov. Ich samotné vypustenie na obežnú dráhu sa uskutoční z mysu Canaveral.
Kosiniak-Kamysz o projekte hovoril už koncom augusta pri otvorení Centra kontroly satelitných misií. Vtedy zdôraznil, že bezpečná budúcnosť Poľska závisí od moderných technológií vrátane kybernetickej bezpečnosti, vesmírneho výskumu, umelej inteligencie a dronov.