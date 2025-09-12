Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kosiniak-Kamysz: Rusko mohlo priestor narušiť viackrát,ako sa uvádzalo

Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz počas zasadnutia vlády vo Varšave v utorok 25. februára 2025. Foto: TASR/PAP

Hlbšia analýza odhalila, že v noci na stredu mohlo dôjsť k 21 narušeniam vzdušného priestoru tejto krajiny EÚ a NATO, vyhlásil Kosiniak-Kamysz.

Autor TASR
Varšava 12. septembra (TASR) - Počet stredajších narušení poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi mohol byť ešte vyšší, ako sa pôvodne uvádzalo. Informoval o tom v piatok poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Hlbšia analýza odhalila, že v noci na stredu mohlo dôjsť k 21 narušeniam vzdušného priestoru tejto krajiny EÚ a NATO, vyhlásil Kosiniak-Kamysz. Poľská vláda predtým informovala o 19 takýchto incidentoch. Minister však priblížil, že počet narušení vzdušného priestoru nie je rovnaký ako počet bezpilotných lietadiel.

Poľsko potvrdilo zostrelenie troch alebo štyroch ruských dronov v noci na stredu. Varšava incident označila za akt agresie a aktivovala článok štyri Severoatlantickej zmluvy.

Podľa Európskej únie (EÚ) boli niektoré z bezpilotných lietadiel identifikované ako drony typu Šahíd iránskej výroby. Tie Rusko využíva aj vo vojne na Ukrajine.
