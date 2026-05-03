< sekcia Zahraničie
Kosiniak-Kamysz: Štvrtý poľský vojenský satelit cestuje obežnou dráhou
Satelity MikroSAR vyrobila poľsko-fínska spoločnosť ICEYE v spolupráci s poľským ministerstvom obrany dokážu pozorovať Zem pomocou radarov.
Autor TASR
Varšava/Los Angeles 3. mája (TASR) - Štvrtý radarový satelit, ktorý pre poľské ozbrojené sily navrhol startup ICEYE, úspešne odštartoval z leteckej základne Vandenberg v Kalifornii. Na sociálnej sieti X to v nedeľu oznámil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, píše TASR podľa správy agentúry PAP.
„Zo základne Vandenberg v Kalifornii v rámci misie CAS500-2 vzlietla nosná raketa nesúca náš štvrtý vojenský satelit z programu MikroSAR! Zlepšujeme naše prieskumné schopnosti bez ohľadu na čas a poveternostné podmienky,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnej sieti X.
Satelity MikroSAR vyrobila poľsko-fínska spoločnosť ICEYE v spolupráci s poľským ministerstvom obrany. Dokážu pozorovať Zem pomocou radarov aj v noci alebo pri oblačnosti. Prvý poľský vojenský satelit odštartoval prostredníctvom rakety Falcon 9 na obežnú dráhu v novembri 2025, ďalšie dva v marci tohto roku.
„Zo základne Vandenberg v Kalifornii v rámci misie CAS500-2 vzlietla nosná raketa nesúca náš štvrtý vojenský satelit z programu MikroSAR! Zlepšujeme naše prieskumné schopnosti bez ohľadu na čas a poveternostné podmienky,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sociálnej sieti X.
Satelity MikroSAR vyrobila poľsko-fínska spoločnosť ICEYE v spolupráci s poľským ministerstvom obrany. Dokážu pozorovať Zem pomocou radarov aj v noci alebo pri oblačnosti. Prvý poľský vojenský satelit odštartoval prostredníctvom rakety Falcon 9 na obežnú dráhu v novembri 2025, ďalšie dva v marci tohto roku.