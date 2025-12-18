< sekcia Zahraničie
Kosiniak-Kamysz: Systémy Patriot dosiahli plnú operačnú pripravenosť
Autor TASR
Sochaczew 18. decembra (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok na základni v Sochaczewe oznámil, že 37. raketový oddiel protivzdušnej obrany 3. Varšavskej brigády dosiahol plnú operačnú pripravenosť systému Patriot. Označil to za historický moment a významný krok pri budovaní integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany Poľska, informuje varšavský spravodajca TASR podľa vyhlásenia tamojšieho ministerstva obrany.
Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že systém Patriot bude slúžiť na posilnenie obrany štátu a zároveň poďakoval vojakom za ich prácu. „Samotná technika nebojuje, najdôležitejší sú vojaci a ich zručnosti,“ uviedol Kosiniak-Kamysz s tým, že vďaka ich službe Poľsko získava schopnosť, ktorú doteraz nemalo. Ministerstvo plánuje do roku 2029 pre armádu zaobstarať ďalších 48 odpaľovacích systémov Patriot v rámci programu Wisla.
Podľa ministra je program Wisla kľúčovým prvkom viacvrstvovej obrannej architektúry, ktorú Poľsko rozvíja spoločne so spojencami v rámci NATO. „Budujeme integrovanú obranu vzdušného priestoru,“ zdôraznil a dodal, že ďalšie fázy programu budú zahŕňať integráciu systémov Patriot a stíhačiek F-35 do centrálneho riadiaceho systému IBCS.
Americký systém IBCS pozostáva zo siete radarov posielajúcich informácie do každého zbraňového systému, ktorý je k dispozícii, aby mohli byť zostrelené nepriateľské rakety alebo lietadlá.
Poľsko ho využíva v rámci vývoja trojvrstvového systému protivzdušnej obrany, ktorý bude schopný zostreliť ciele vo vzdialenosti od niekoľkých do 150 kilometrov. Systém Wisla pozostávajúci z rakiet Patriot má stredný dosah do 150 kilometrov, komponent Narew s krátkym dosahom pokryje vzdialenosti do 25 kilometrov a prvok Pilica bude určený proti strelám, dronom a lietadlám vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov.
Ministerstvo obrany uviedlo, že plná operačná pripravenosť 37. oddielu je výsledkom niekoľkých rokov plánovania, výcviku a testovania. Cvičenia overili pripravenosť jednotky na plnenie úloh velenia, paľby a ochrany strategických objektov.
