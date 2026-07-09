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Kosiniak-Kamysz: Ukrajina nemôže vstúpiť do EÚ obchádzaním jej zásad
Napätie medzi Poľskom a Ukrajinou sa vystupňovalo koncom mája.
Autor TASR
Varšava 9. júla (TASR) - Ukrajina nemôže vstúpiť do Európskej únie (EÚ) obchádzaním zásad, na ktorých je Únia vybudovaná. V stredu to vyhlásil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po tom, čo Európsky parlament v rezolúcii o prístupovom procese Ukrajiny vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť elitnej jednotke ukrajinskej armády názov „Hrdinovia UPA“. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Europarlament v prijatej rezolúcii vyjadril poľutovanie nad týmto krokom ukrajinskej hlavy štátu a označil ho za zbytočnú a nevyprovokovanú eskaláciu. Príslušný dodatok do textu presadila Európska ľudová strana (EPP), ktorej členmi sú aj poľské vládne strany Občianska koalícia a Poľská ľudová strana.
„Do Európskej únie sa nedá vstúpiť skratkou a obchádzaním zásad, na ktorých je vybudovaná - historickej pravdy, úcty k priateľom, s ktorými sa vytvára spoločné spoločenstvo, a budovania dobrých susedských vzťahov,“ povedal Kosiniak-Kamysz. Dodal, že rezolúcia potvrdzuje, že kandidátske krajiny musia rešpektovať hodnoty, na ktorých je založená európska integrácia.
Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyjadril nádej, že prijatý dodatok ukáže Kyjevu vplyv Poľska v EÚ. Podľa neho Európsky parlament vyslal signál, že rešpektovanie historickej pravdy a pamiatky obetí extrémizmu patrí medzi hodnoty, ktoré musia kandidátske krajiny zdieľať.
Napätie medzi Poľskom a Ukrajinou sa vystupňovalo koncom mája, keď Zelenskyj udelil názov „Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA)“ Samostatnému centru špeciálnych operácií „Sever“ ukrajinských ozbrojených síl.
Poľsko považuje UPA zodpovednú za masakre viac než 100.000 poľských civilistov vo Volyni a východnej Haliči, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny. Ukrajina ju vníma ako nacionalistické hnutie bojujúce za nezávislosť krajiny.
Rozhodnutie vyvolalo kritiku viacerých poľských predstaviteľov a prezident Karol Nawrocki po ňom odobral prezidentovi Ukrajiny najvyššie poľské štátne vyznamenanie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Europarlament v prijatej rezolúcii vyjadril poľutovanie nad týmto krokom ukrajinskej hlavy štátu a označil ho za zbytočnú a nevyprovokovanú eskaláciu. Príslušný dodatok do textu presadila Európska ľudová strana (EPP), ktorej členmi sú aj poľské vládne strany Občianska koalícia a Poľská ľudová strana.
„Do Európskej únie sa nedá vstúpiť skratkou a obchádzaním zásad, na ktorých je vybudovaná - historickej pravdy, úcty k priateľom, s ktorými sa vytvára spoločné spoločenstvo, a budovania dobrých susedských vzťahov,“ povedal Kosiniak-Kamysz. Dodal, že rezolúcia potvrdzuje, že kandidátske krajiny musia rešpektovať hodnoty, na ktorých je založená európska integrácia.
Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyjadril nádej, že prijatý dodatok ukáže Kyjevu vplyv Poľska v EÚ. Podľa neho Európsky parlament vyslal signál, že rešpektovanie historickej pravdy a pamiatky obetí extrémizmu patrí medzi hodnoty, ktoré musia kandidátske krajiny zdieľať.
Napätie medzi Poľskom a Ukrajinou sa vystupňovalo koncom mája, keď Zelenskyj udelil názov „Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA)“ Samostatnému centru špeciálnych operácií „Sever“ ukrajinských ozbrojených síl.
Poľsko považuje UPA zodpovednú za masakre viac než 100.000 poľských civilistov vo Volyni a východnej Haliči, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny. Ukrajina ju vníma ako nacionalistické hnutie bojujúce za nezávislosť krajiny.
Rozhodnutie vyvolalo kritiku viacerých poľských predstaviteľov a prezident Karol Nawrocki po ňom odobral prezidentovi Ukrajiny najvyššie poľské štátne vyznamenanie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)