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Kosiniak-Kamysz: Ukrajina nevstúpi do Európskej únie s Banderom
Vzťahy medzi Ukrajinou a Poľskom sa zhoršili po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil čestný titul Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) ukrajinskej vojenskej jednotke.
Autor TASR
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Varšava 30. júna (TASR) - Poľsko neodovzdá Ukrajine stíhačky MiG-29, pretože Kyjev odmietol poskytnúť Varšave dronové technológie, vyhlásil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Zároveň v rozhovore pre televíziu Polsat News varoval Ukrajinu, že ak bude glorifikovať takzvaných banderovcov, do Európskej únie nevstúpi. TASR o tom informuje na základe správy nezávislého ruského spravodajského webu Meduza.
Medzi Poľskom a Ukrajinou existovala dohoda, v zmysle ktorej sa mal Kyjev podeliť s Varšavou o svoje bojové skúsenosti s využitím dronov a výmenou za to malo Poľsko odovzdať Ukrajine stíhačky MiG-29. Podľa ministra obrany to bolo symbolické, ale veľmi významné gesto. Hoci s tým Ukrajina pôvodne súhlasila, následne od týchto dohôd odstúpila, povedal Kosiniak-Kamysz, keď vyhlásil, že „Ukrajina nedostane žiadne migy“.
Vlani v decembri oznámil poľský generálny štáb, že Ukrajina a Poľsko rokujú o prevode šiestich až ôsmich stíhačiek MiG-29, ktoré mali byť vyradené z výzbroje poľskej armády, pripomenul v tejto súvislosti nezávislý ruský portál.
Poľský minister obrany komentoval aj škandál spätý s pomenovaním jednotky ukrajinských ozbrojených síl po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA). „Do panteónu národných hrdinov nemožno zaradiť tých, ktorí rozvracajú európsku spoluprácu. Ukrajina nevstúpi do Európskej únie s Banderom,“ povedal Kosiniak-Kamysz, ktorého cituje Meduza.
Vzťahy medzi Ukrajinou a Poľskom sa zhoršili po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil minulý mesiac čestný titul Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) ukrajinskej vojenskej jednotke. Toto rozhodnutie vyvolalo v Poľsku ostrú kritiku pre účasť bojovníkov UPA na Volynskom masakre v rokoch 1943 - 1944, poznamenala Meduza.
Medzi Poľskom a Ukrajinou existovala dohoda, v zmysle ktorej sa mal Kyjev podeliť s Varšavou o svoje bojové skúsenosti s využitím dronov a výmenou za to malo Poľsko odovzdať Ukrajine stíhačky MiG-29. Podľa ministra obrany to bolo symbolické, ale veľmi významné gesto. Hoci s tým Ukrajina pôvodne súhlasila, následne od týchto dohôd odstúpila, povedal Kosiniak-Kamysz, keď vyhlásil, že „Ukrajina nedostane žiadne migy“.
Vlani v decembri oznámil poľský generálny štáb, že Ukrajina a Poľsko rokujú o prevode šiestich až ôsmich stíhačiek MiG-29, ktoré mali byť vyradené z výzbroje poľskej armády, pripomenul v tejto súvislosti nezávislý ruský portál.
Poľský minister obrany komentoval aj škandál spätý s pomenovaním jednotky ukrajinských ozbrojených síl po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA). „Do panteónu národných hrdinov nemožno zaradiť tých, ktorí rozvracajú európsku spoluprácu. Ukrajina nevstúpi do Európskej únie s Banderom,“ povedal Kosiniak-Kamysz, ktorého cituje Meduza.
Vzťahy medzi Ukrajinou a Poľskom sa zhoršili po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil minulý mesiac čestný titul Hrdinovia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) ukrajinskej vojenskej jednotke. Toto rozhodnutie vyvolalo v Poľsku ostrú kritiku pre účasť bojovníkov UPA na Volynskom masakre v rokoch 1943 - 1944, poznamenala Meduza.