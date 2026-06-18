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Kosiniak-Kamysz: USA sú otvorené zriadeniu stálej základne v Poľsku
Premiér Donald Tusk na utorkovom zasadnutí vlády vyhlásil, že jeho kabinet prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne.
Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok informoval, že na rokovaní so šéfom Pentagónu Petom Hegsethom v Bruseli dostal odpoveď na svoj list, podľa ktorej je americké ministerstvo obrany otvorené návrhu na zriadenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Oznámil to v príspevku na sociálnej sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Znova som si vypočul, že Poľsko je pre Američanov vzorovým spojencom a že budú uprednostňovať spoluprácu s našou krajinou,“ napísal minister a uviedol, že rokovania vstupujú do ďalšej fázy príprav projektu.
Premiér Donald Tusk na utorkovom zasadnutí vlády vyhlásil, že jeho kabinet prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia. „Musíme sa na to pripraviť tak, aby po realizácii tohto rozhodnutia mali americkí vojaci kde pôsobiť,“ povedal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Znova som si vypočul, že Poľsko je pre Američanov vzorovým spojencom a že budú uprednostňovať spoluprácu s našou krajinou,“ napísal minister a uviedol, že rokovania vstupujú do ďalšej fázy príprav projektu.
Premiér Donald Tusk na utorkovom zasadnutí vlády vyhlásil, že jeho kabinet prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia. „Musíme sa na to pripraviť tak, aby po realizácii tohto rozhodnutia mali americkí vojaci kde pôsobiť,“ povedal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)