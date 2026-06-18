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Kosiniak-Kamysz: USA sú otvorené zriadeniu stálej základne v Poľsku

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Sprava estónsky minister obrany Hanno Pevkur, americký minister obrany Pete Hegseth, fínsky minister obrany Antti Hakkanen a generálny tajomník NATO Mark Rutte prichádzajú na rokovanie Severoatlantickej rady v rámci stretnutia ministrov obrany členských krajín NATO v sídle NATO v Bruseli 18. júna 2026. Foto: TASR/AP

Premiér Donald Tusk na utorkovom zasadnutí vlády vyhlásil, že jeho kabinet prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne.

Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok informoval, že na rokovaní so šéfom Pentagónu Petom Hegsethom v Bruseli dostal odpoveď na svoj list, podľa ktorej je americké ministerstvo obrany otvorené návrhu na zriadenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Oznámil to v príspevku na sociálnej sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.

„Znova som si vypočul, že Poľsko je pre Američanov vzorovým spojencom a že budú uprednostňovať spoluprácu s našou krajinou,“ napísal minister a uviedol, že rokovania vstupujú do ďalšej fázy príprav projektu.

Premiér Donald Tusk na utorkovom zasadnutí vlády vyhlásil, že jeho kabinet prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia. „Musíme sa na to pripraviť tak, aby po realizácii tohto rozhodnutia mali americkí vojaci kde pôsobiť,“ povedal.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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