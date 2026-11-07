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Kosiniak-Kamysz: Útok v Krakove bol teroristckým činom voči obyvateľom
Poľský prezident Karol Nawrocki medzičasom spustil formálny proces na vyhlásenie 8. a 9. novembra za dni štátneho smútku.
Autor TASR,aktualizované
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Krakov 7. novembra (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamys v sobotu večer označil útok na hlavnom námestí v Krakove za teroristický čin na obyvateľov mesta. Zároveň odmietol, že zadržaný útočník bol príslušníkom poľských ozbrojených síl. Poľský minister vnútra Marcin Kierwinski uviedol, že strelec bol „fascinovaný krajne pravicovými ideológiami“ a zastával „veľmi radikálne názory“. Pri streľbe zahynulo šesť ľudí a ďalších 15 utrpelo zranenia. Medzi mŕtvymi je jeden cudzinec a celkovo sa zranilo päť občanov iných krajín. TASR o tom informuje podľa agentúr AP, AFP a PAP.
„Kategoricky popieram správy, ktoré kolujú vo verejnom priestore, že páchateľom dnešného útoku v Krakove bol vojak poľských ozbrojených síl,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sieti X. „Tento muž nebol a nie je vojakom poľských ozbrojených síl a nikdy nemal nič spoločné s armádou,“ dodal.
Katarzyna Cislová, hovorkyňa krakovskej polície, povedala televízii TVN24, že páchateľ mal na sebe vojenské oblečenie a pri útoku použil vojenskú dlhú zbraň. Polícia v jeho aute našla mnoho ďalších zbraní, ako aj strelivo. Polícia Malopoľského vojvodstva informovala, že útočník konal sám a je občanom Poľska.
Andrzej Fijolek, hovorca náčelníka polície, v sobotu večer pre súkromnú televíziu TVN24 uviedol, že podozrivý žije v Svätokrížskom vojvodste. „Mal zbrojný preukaz a pravdepodobne vystrelil z jednej zo zbraní, na ktoré mal povolenie,“ povedal. Muž nebol v minulosti trestne stíhaný a nefiguroval v policajných záznamoch. „V dome, kde býval, momentálne prebiehajú zásahy... a tie si vyžadujú prítomnosť príslušníkov protiteroristických jednotiek,“ uviedol Kierwinski.
Strelec na hlavnom námestí v druhom najväčšom poľskom meste spustil paľbu z vozidla okolo 15.00 h. Zameral sa na náhodných okoloidúcich. Páchateľ začal strieľať aj na policajtov, zranení sú najmenej dvaja príslušníci, jeden z nich je v kritickom stave. Muža sa polícii podarilo postreliť a následne zadržať.
Minister vnútra ocenil pohotovú reakciu policajtov. „Polícia vystrelila prvé výstrely na útočníka tri minúty po nahlásení streľby. Rýchla reakcia policajtov zabránila oveľa väčšiemu masakru,“ zdôraznil.
Poľský prezident Karol Nawrocki medzičasom spustil formálny proces na vyhlásenie 8. a 9. novembra za dni štátneho smútku.
„Kategoricky popieram správy, ktoré kolujú vo verejnom priestore, že páchateľom dnešného útoku v Krakove bol vojak poľských ozbrojených síl,“ napísal Kosiniak-Kamysz na sieti X. „Tento muž nebol a nie je vojakom poľských ozbrojených síl a nikdy nemal nič spoločné s armádou,“ dodal.
Katarzyna Cislová, hovorkyňa krakovskej polície, povedala televízii TVN24, že páchateľ mal na sebe vojenské oblečenie a pri útoku použil vojenskú dlhú zbraň. Polícia v jeho aute našla mnoho ďalších zbraní, ako aj strelivo. Polícia Malopoľského vojvodstva informovala, že útočník konal sám a je občanom Poľska.
Andrzej Fijolek, hovorca náčelníka polície, v sobotu večer pre súkromnú televíziu TVN24 uviedol, že podozrivý žije v Svätokrížskom vojvodste. „Mal zbrojný preukaz a pravdepodobne vystrelil z jednej zo zbraní, na ktoré mal povolenie,“ povedal. Muž nebol v minulosti trestne stíhaný a nefiguroval v policajných záznamoch. „V dome, kde býval, momentálne prebiehajú zásahy... a tie si vyžadujú prítomnosť príslušníkov protiteroristických jednotiek,“ uviedol Kierwinski.
Strelec na hlavnom námestí v druhom najväčšom poľskom meste spustil paľbu z vozidla okolo 15.00 h. Zameral sa na náhodných okoloidúcich. Páchateľ začal strieľať aj na policajtov, zranení sú najmenej dvaja príslušníci, jeden z nich je v kritickom stave. Muža sa polícii podarilo postreliť a následne zadržať.
Minister vnútra ocenil pohotovú reakciu policajtov. „Polícia vystrelila prvé výstrely na útočníka tri minúty po nahlásení streľby. Rýchla reakcia policajtov zabránila oveľa väčšiemu masakru,“ zdôraznil.
Poľský prezident Karol Nawrocki medzičasom spustil formálny proces na vyhlásenie 8. a 9. novembra za dni štátneho smútku.