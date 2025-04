Kosová: Členstvo Ukrajiny v EÚ je silnou politickou zložkou záruk

Brusel/Kyjev 16. apríla (TASR) - Členstvo Ukrajiny a Moldavska v Európskej únii by mohlo byť „silnou politickou zložkou bezpečnostných záruk“ pre tieto krajiny, pretože v súčasnosti nemôžu vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Ich prístupové rozhovory by sa mohli začať ešte počas poľského predsedníctva v Rade Európskej únie. Uviedla to eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v utorkovom rozhovore pre Európsku redakciu (ENR), ktorej súčasťou je aj TASR.



„Keď hovoríme o Ukrajine a vstupe do EÚ, rozšírenie chápeme ako politickú zložku bezpečnostných záruk. Keďže sa v súčasnosti Ukrajina ani Moldavsko nemôžu stať členmi NATO, ich členstvo v EÚ by mohlo byť veľmi veľmi silnou politickou zložkou bezpečnostných záruk,“ uviedla Kosová, ktorá prístupový proces Ukrajiny a Moldavska porovnávala s krajinami západného Balkánu. Tie sa podľa nej práve naopak jednoduchšie môžu stať členmi NATO ako EÚ.



„Veríme, že pre Moldavsko a Ukrajinu otvoríme prvú kapitolu prístupového procesu počas poľského predsedníctva,“ vyhlásila Kosová. Začiatok prístupového procesu dosiaľ blokovala Budapešť pre otázky týkajúce sa maďarskej menšiny na Ukrajine. Eurokomisárka tvrdí, že spoločne s poľským predsedníctvom pracujú na ich riešení. „Myslím si, že je to možné,“ dodala komisárka.



Prístupové rozhovory Ukrajiny s EÚ sú rozdelené na 35 kapitol, z ktorých 33 je zoskupených do šiestich tematických blokov a o dvoch sa bude rokovať samostatne. Rozhodnutie otvoriť tieto bloky si vyžaduje súhlas všetkých 27 členských štátov Únie. EÚ formálne začala prístupové rokovania s Ukrajinou v júni 2024.



Ukrajinská vláda pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského v pondelok pozvala popredných európskych predstaviteľov na návštevu Kyjeva 9. mája. Podľa portálu Politico má ísť o symbolickú protiváhu každoročnej vojenskej prehliadke, ktorú v ten istý deň usporadúva ruský prezident Vladimir Putin v Moskve.