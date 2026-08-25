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Kosová: Island by mohol byť pripravený na vstup do EÚ do dvoch rokov
Kosová uviedla, že EK pripravuje návrhy na zmenu spôsobu rozširovania EÚ a zverejniť ich chce 30. septembra pred októbrovým samitom lídrov EÚ v Bruseli.
Autor TASR
Záhreb 25. augusta (TASR) - Island by mohol byť pripravený vstúpiť do Európskej únie v priebehu jedného až dvoch rokov, vyhlásila v utorok v chorvátskom Záhrebe eurokomisárka pre rozširovanie EÚ Marta Kosová. Severská krajina bude v sobotu v referende rozhodovať o obnovení rokovania o členstve v EÚ. Informuje o tom TASR.
Dokončenie prístupových rokovaní nie je posledným krokom pred vstupom do EÚ. Následne sa pripraví zmluva o pristúpení, ktorú musia schváliť Európska komisia (EK), Európska rada a Európsky parlament. Zmluvu potom musia podpísať a ratifikovať všetky členské štáty EÚ aj kandidátska krajina. O prípadnom členstve po skončení rokovaní rozhodnú aj Islanďania v ďalšom referende. Tento proces zvyčajne trvá približne rok, uviedol portál Euractiv.com.
Ak Islanďania v sobotu podporia obnovenie rokovaní, Island by sa zaradil medzi popredných kandidátov na vstup do EÚ spolu s Čiernou Horou, ktorá je kandidátskou krajinou od roku 2010.
Podľa prieskumu agentúry Maskína zverejneného v utorok bude výsledok referenda tesný. Za obnovenie rokovaní sa vyslovilo 51,3 percenta respondentov, proti bolo 48,7 percenta. Islandskí predstavitelia zároveň v súkromí vyzvali EK, aby do vyhrotenej diskusie nezasahovala.
Kosová uviedla, že EK pripravuje návrhy na zmenu spôsobu rozširovania EÚ a zverejniť ich chce 30. septembra pred októbrovým samitom lídrov EÚ v Bruseli. Majú sa týkať napríklad prechodných období pri zapájaní nových členských štátov do niektorých spoločných politík, reformy fungovania EÚ či právnych mechanizmov, ktoré by umožnili reagovať na prípadné oslabovanie demokracie v nových členských štátoch.
Eurokomisárka uviedla, že súčasný model postupnej integrácie, pri ktorom kandidátske krajiny získavajú postupný prístup na jednotný trh, musí byť atraktívnejší.
Dokončenie prístupových rokovaní nie je posledným krokom pred vstupom do EÚ. Následne sa pripraví zmluva o pristúpení, ktorú musia schváliť Európska komisia (EK), Európska rada a Európsky parlament. Zmluvu potom musia podpísať a ratifikovať všetky členské štáty EÚ aj kandidátska krajina. O prípadnom členstve po skončení rokovaní rozhodnú aj Islanďania v ďalšom referende. Tento proces zvyčajne trvá približne rok, uviedol portál Euractiv.com.
Ak Islanďania v sobotu podporia obnovenie rokovaní, Island by sa zaradil medzi popredných kandidátov na vstup do EÚ spolu s Čiernou Horou, ktorá je kandidátskou krajinou od roku 2010.
Podľa prieskumu agentúry Maskína zverejneného v utorok bude výsledok referenda tesný. Za obnovenie rokovaní sa vyslovilo 51,3 percenta respondentov, proti bolo 48,7 percenta. Islandskí predstavitelia zároveň v súkromí vyzvali EK, aby do vyhrotenej diskusie nezasahovala.
Kosová uviedla, že EK pripravuje návrhy na zmenu spôsobu rozširovania EÚ a zverejniť ich chce 30. septembra pred októbrovým samitom lídrov EÚ v Bruseli. Majú sa týkať napríklad prechodných období pri zapájaní nových členských štátov do niektorých spoločných politík, reformy fungovania EÚ či právnych mechanizmov, ktoré by umožnili reagovať na prípadné oslabovanie demokracie v nových členských štátoch.
Eurokomisárka uviedla, že súčasný model postupnej integrácie, pri ktorom kandidátske krajiny získavajú postupný prístup na jednotný trh, musí byť atraktívnejší.